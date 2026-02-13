KB국민카드, 'ALL·YOU·NEED' 브랜드론칭 광고 공개

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 신규 모델 김우빈과 함께한 브랜드 캠페인 광고 본편을 공개하며 새로운 상품 브랜드 체계 'ALL·YOU·NEED'를 본격적으로 선보였다고 13일 밝혔다.

지난달 공개한 티저 영상에 이어 이번 브랜드 론칭 광고를 통해 브랜드 개편의 방향성과 핵심 메시지를 보다 분명히 전달했다.

이번 광고는 '국가대표가 되기 위해 충족해야 할 기준'이라는 익숙한 개념을 차용해 KB국민카드가 제시하는 카드 선택의 새로운 기준인 '국카대표급 카드의 세 가지 룰'을 소개하는 것이 특징이다.

광고 속에서 제시되는 '국카대표의 세 가지 룰'은 'ALL·YOU·NEED'로 구성된다. 이는 고객의 모든 소비 영역에서 폭넓게 활용 가능한 혜택을 의미하는 'ALL', 개인의 라이프스타일에 맞춰 유연하게 적용되는 'YOU', 꼭 필요한 순간에 집중되는 혜택인 'NEED'를 뜻한다.

KB국민카드는 'ALL·YOU·NEED'가 단순한 슬로건이 아닌 카드 혜택을 바라보는 새로운 룰임을 강조했다.

특히 이번 브랜드 론칭 광고에는 '국카대표'로 발탁된 모델 김우빈이 직접 등장해 세 가지 룰을 소개하며 브랜드 메시지에 힘을 실었다.

스포츠 경기에서 금·은·동, 장거리·중거리·단거리 등으로 세분화되는 국가대표의 기준을 비유적으로 활용해 복잡하게 느껴질 수 있는 카드 상품 체계를 쉽고 직관적으로 풀어낸 점이 인상적이다.



KB국민카드 관계자는 "이번 브랜드 론칭 광고는 카드를 선택하는 새로운 기준을 명확히 제시하는 데 초점을 맞췄다"며 "김우빈과 함께 선보인 국카대표의 세 가지 룰을 통해 고객이 보다 친근하게 새로운 브랜드 체계를 이해할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편 KB국민카드는 이번 브랜드 론칭 광고 공개를 시작으로 'ALL·YOU·NEED' 브랜드 체계에 맞춘 상품 광고를 순차적으로 선보일 예정이다.

