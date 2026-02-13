윈터 착용 뉴발란스 '740 쉬프티드 바람막이', 선발매 후 완판

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 이랜드월드는 글로벌 스포츠 브랜드 뉴발란스가 브랜드 앰버서더 에스파 윈터와 함께한 2026년 SS 시즌 '740 쉬프티드(Shifted) 바람막이' 화보 캠페인을 공개하며 공식 출시 직후 폭발적인 반응을 얻고 있다고 13일 밝혔다.
이랜드월드에 따르면 화보 속 윈터가 착용한 740 Shifted 바람막이 그레이 핑크 컬러는 지난 12일 뉴발란스 공식 홈페이지 선발매 후 2시간30분 만에 준비된 온라인 물량이 모두 소진되며 뉴발란스 바람막이의 대세감을 입증했다.
이날 공개된 캠페인에는 긴 겨울 끝에서 740 Shifted 바람막이와 함께 새로운 봄을 찾아 나서는 윈터의 싱그러운 모습이 담겼다. '봄바람을 느끼다(Feel the spring breeze)'라는 콘셉트로 뉴발란스가 지향하는 화사하고 특별한 봄날 라이프스타일을 제안한다.
뉴발란스는 자연과 함께하는 라이프스타일을 중시하는 '그래놀라 코어' 트렌드를 브랜드만의 감각적인 색채로 재해석한 740 Shifted 바람막이 컬렉션을 통해 올봄 트렌드를 선도할 계획이다.
메인 아이템인 'UNI 740 Shifted 우븐 자켓'은 그레이 핑크와 그레이 컬러를 중심으로 세련된 톤온톤 컬러 라인업과 트렌디한 파이핑 디자인이 적용됐다. 가벼운 야외 활동뿐만 아니라 도심 속 일상에서도 폭넓게 활용할 수 있는 실용적인 디자인과 기능성을 갖췄다.
함께 선보인 'WOMEN 소프트프레쉬 골지 셋업'은 세련된 다크 그레이 컬러를 중심으로 구성됐다. 부드러운 터치감과 우수한 신축성이 특징이며, 운동부터 데일리 라이프까지 감각적인 실루엣과 편안한 착용감을 동시에 제공한다.
이랜드 뉴발란스 관계자는 "이번 26SS 컬렉션은 자연스럽고 건강한 라이프스타일을 추구하는 그래놀라 코어 트렌드에 뉴발란스만의 화사한 컬러 팔레트를 더하는 데 집중했다"며 "올봄 많은 고객이 일상과 아웃도어를 넘나드는 새로운 라이프스타일을 경험하길 기대한다"고 말했다.
