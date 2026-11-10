'시즌 최종전 우승' 유현조, 세계랭킹 30위 도약…김효주 5위 복귀

AI 핵심 요약beta
- 유현조는 10일 여자골프 세계랭킹에서 8계단 오른 30위를 기록했다.
- 유현조는 대보 하우스디 챔피언십 우승으로 시즌 3승을 달성했다.
- 김효주는 토토 저팬 클래식 공동 6위로 세계랭킹 5위에 복귀했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 최종전에서 정상에 오른 유현조가 여자골프 세계랭킹을 크게 끌어올렸다. 유현조는 10일 발표된 여자골프 세계랭킹에서 평균 2.63점을 얻어 지난주보다 8계단 상승한 30위에 이름을 올렸다.
유현조는 지난 8일 막을 내린 KLPGA 투어 시즌 최종전 대보 하우스디 챔피언십에서 우승컵을 들어 올렸다. 이 우승으로 시즌 3승이자 KLPGA 투어 통산 5승을 달성했다. 올해 4월 50위권 밖으로 밀려났던 유현조는 6월 DB위민스 챔피언십과 10월 동부건설 챔피언십, 최종전 우승을 발판 삼아 30위까지 순위를 끌어올렸다.
시즌 최종전에서 유현조에 이어 준우승을 차지한 이예원도 7계단 오른 39위에 자리하며 톱40에 재진입했다. KLPGA 투어 다승왕(4승) 서교림은 36위에 이름을 올렸다. KLPGA 투어 선수 중 가장 높은 순위인 김민솔은 한 계단 내려앉은 14위, 윤이나와 최혜진은 각각 16위와 17위를 기록했다.
미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 저팬 클래식에서 공동 6위를 한 김효주는 세계랭킹 5위 자리를 되찾았다. 인뤄닝(중국)을 6위로 밀어내고 일주일 만에 5위로 복귀했다. 토토 저팬 클래식 우승자 사쿠마 슈리(일본)는 8계단 상승한 20위에 올랐다.
넬리 코르다(미국)와 지노 티띠꾼(태국), 유해란, 야마시타 미유(일본)는 1위부터 4위까지 자리를 유지했다. 한국 선수 중에서는 유해란(3위)과 김효주(5위)를 비롯해 총 14명이 세계랭킹 톱50에 포진했다.
psoq1337@newspim.com