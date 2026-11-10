견미령 부산시의원 "부산종합버스터미널 운영 안정화 방안 마련해야"

AI 핵심 요약beta
- 견미령 부산시의원은 10일 부산종합버스터미널 운영 안정화 대책을 주문했다
- 부산종합버스터미널 하루 이용객은 약 4000명으로 서부터미널보다 적었다
- 외국인 관광객 유치를 위해 접근성 개선과 실효성 있는 지원책이 필요하다고 지적했다
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부산시 민간사업자 협력 개선책 필요
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 철도망 확충과 교통수요 변화로 부산지역 버스터미널 운영 여건이 달라지고 있어 부산시의 관리·지원 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.
부산시의회 건설교통위원회 견미령 의원(국민의힘)은 전날 제341회 정례회 교통국 행정사무감사에서 부산종합버스터미널 이용 현황을 점검하고 운영 안정화와 이용객 확대 방안 마련을 주문했다고 10일 밝혔다.
부산종합버스터미널은 노포동에 위치한 고속·시외버스 터미널이다. 민간사업자의 기부채납 시설 무상사용 기간이 끝나면서 2021년 9월부터 부산시설공단이 시설 관리와 운영을 맡고 있다.
시설공단은 이후 노후 승강설비 교체와 냉난방시설 정비, 편의시설 개선 등을 진행했다. 그러나 시설 보수만으로는 철도 중심으로 바뀌는 교통환경과 터미널 운영상의 어려움에 대응하기 어렵다는 게 견 의원의 판단이다.
부산시 행정사무감사 자료에 따르면 지난해 9월 말 기준 노포동 부산종합버스터미널의 하루 이용객은 약 4000명이다. 서부버스터미널은 하루 약 1만1000명이 이용하는 것으로 집계됐다.
견 의원은 "고속·시외버스가 지역 간 이동을 담당하는 대중교통수단인 만큼 부산시가 민간사업자의 운영 실태와 경영상 어려움을 파악해야 한다"며 "시설 개선과 함께 이용객 확보를 위한 실효성 있는 지원책을 마련해야 한다"고 주장했다.
외국인 관광객을 터미널 이용 수요로 연결해야 한다는 제안도 나왔다. 부산시에 따르면 지난해 1~9월 부산을 찾은 외국인 관광객은 393만4876명으로, 전년 같은 기간보다 47% 증가했다. 외국인 관광객의 고속·시외버스 이용 비율도 21.8%로 전년보다 6.0%포인트(p) 상승한 것으로 나타났다.
견 의원은 "교통 부서뿐 아니라 관광 관련 부서와 부산관광공사, 운수업계가 협력해 외국인 관광객의 터미널 접근성과 이용 편의를 높여야 한다"면서 "노포터미널 복합환승센터 등 장기 개발계획과 별개로 현재 터미널을 이용하는 시민과 관광객의 불편을 줄이는 단기 대책도 필요하다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com