부산시, 해군·방위사업청과 AI 해양사업 협력…국방 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 6일 해군·방위사업청과 해양·함정사업 인공지능 전환 협약을 체결했다
- 부산시는 인공지능 기반시설을 구축하고 관련 산업 생태계 조성에 나선다
- 해군과 방위사업청은 기술 실증과 연구개발, 지역 방위산업 육성을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 기술, 민간 분야 확장
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해군과 방위사업청과 손잡고 해양·함정사업의 인공지능 전환 협력 체계를 구축했다.
부산시는 6일 오후 2시 해운대구 우동 부산정보산업진흥원 본원에서 대한민국 해군, 방위사업청과 해양 및 함정사업 인공지능 전환(AX) 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식은 해군·해병대 국방 인공지능 전환 거점 개소식과 해양·국방 인공지능 비전 선포식과 함께 진행됐다. 전재수 부산시장과 김경률 해군참모총장, 주일석 해병대사령관, 이청일 부산지방중소벤처기업청장 등이 참석했다.
시는 데이터센터 등 해양 분야 인공지능 기반시설을 구축하고 관련 산업 생태계 조성에 나선다.
해군은 인공지능 기술 적용을 위한 체계 운영 개념을 검토하고 실증 환경을 제공한다. 방위사업청은 해양·함정사업 인공지능 연구개발을 추진하고 지역 방위산업 육성을 지원한다.
시는 협약을 바탕으로 함정 관련 방위산업체와 연구기관 유치에도 나설 계획이다. 지역 인공지능 기업과 대학을 중심으로 기술 교류와 공동사업을 추진해 기업 간 협력 기반을 넓힌다는 구상이다.
함정 분야에서 개발된 인공지능 기술은 민간 조선산업으로도 확산될 전망이다. 선박과 함정의 정비·유지보수 사업에 적용하면 관련 업무의 효율을 높일 수 있다.
전재수 시장은 "민·관·군 협력을 통해 해양 국방 역량과 지역 산업 기반을 함께 강화하겠다"며 "인공지능 전환 기술을 확보하고 관련 생태계를 키우겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com