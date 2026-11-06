[KS3] '돌아온 캡틴' KT 장성우, 3차전 지명, 5번타자 선발…이강철 감독 "장타력 기대"

AI 핵심 요약beta
- KT 장성우가 6일 한국시리즈 3차전 선발 지명타자로 복귀했다
- KT는 장성우를 5번에 배치하고 소형준을 선발투수로 내세웠다
- 시리즈 1승1패인 KT는 대구에서 삼성과 3차전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈의 주장이자 포수인 장성우가 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 3차전 선발 명단에 복귀했다. 앞선 두 경기에서 선발 출전하지 않았던 장성우는 지명, 5번타자로 나선다.
KT는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 3차전 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 김민혁(좌익수)-안현민(우익수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(중견수)-장성우(지명타자)-김상수(2루수)-류현인(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 소형준이다.
KT는 3일 1차전에서 8-7로 승리했지만, 4일 2차전에서는 연장 12회 접전 끝에 2-3으로 패했다. 시리즈 전적 1승 1패로 맞선 두 팀은 이날부터 무대를 대구로 옮겨 3~5차전을 치른다.
외야수 최원준과 내야수 허경민이 부상으로 이탈한 가운데 주장 장성우가 선발 라인업에 이름을 올렸다. KT는 1·2차전에서 안현민을 지명타자로 배치했다. 그러나 3차전에서는 안현민이 우익수 수비에 나서며, 장성우를 지명, 5번타자로 투입하며 중심 타선에 변화를 줬다.
KT 이강철 감독은 경기 전 취재진과 만나 "김현수를 앞으로 보내면서 힐리어드 뒤에 강한 타자가 있어야 한다고 생각했다"며 "장성우는 장타력이 있고, 대구 구장은 홈런이 많이 나오는 만큼 장타를 생각해 투입했다"고 설명했다.
대구 삼성라이온즈파크는 장타가 나오기 쉬운 타자 친화적인 구장이다. KT는 김현수를 3번으로 올리고 힐리어드와 장성우를 4·5번에 배치해 중심 타선의 장타력을 높이겠다는 구상이다.
장성우는 올 시즌 장성우는 올 시즌 부상 악재 속 76경기 출전에 그쳤다. 타율 0.203, 44안타(12홈런), 39득점을 기록하면서도 장타율 0.424를 남기며 준수한 파워 능력을 보여줬다.
한편 포수 마스크는 정규시즌 소형준과 호흡을 맞춘 조대현이 쓴다. 소형준은 정규시즌 23경기에서 131.1이닝을 소화하며 10승 3패 평균자책점 3.15를 기록했다. 이 가운데 조대현과 호흡을 맞춘 88.1이닝에서는 26자책점, 평균자책점 2.65를 기록했다.
반면 장성우와 배터리를 구성한 36이닝에서는 평균자책점 3.25를 기록했다. 한승택과 호흡을 맞춘 7이닝에서는 평균자책점 9.00으로 고전했다.
KT는 소형준과 조대현의 배터리 호흡을 유지하면서도 장성우의 장타력을 활용할 수 있는 지명타자 기용을 선택한 셈이다.
football1229@newspim.com