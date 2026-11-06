'김도영 멀티홈런·허인서 역전포' APBC 대표팀, 상무에 8-4 승리

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시아프로야구챔피언십(APBC)을 앞둔 한국 야구대표팀이 첫 연습경기에서 기분 좋은 승리를 거뒀다. 대표팀에 합류하자마자 멀티홈런을 터뜨린 김도영(KIA)이 승리의 중심에 섰다.

최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 6일 대전 한화생명볼파크에서 열린 상무 피닉스와의 연습경기에서 홈런 3개를 앞세워 8-4로 승리했다.

[서울=뉴스핌] APBC 대표팀의 김도영이 6일 열린 상무와의 평가전에서 홈런을 기록했다. [사진 = KBO] 2026.11.06 wcn05002@newspim.com

이날 가장 빛난 선수는 김도영이었다. KIA의 플레이오프(PO·5전3선승제) 일정을 마치고 전날(5일) 대표팀에 합류한 김도영은 3타수 3안타(2홈런) 2타점 2득점으로 맹활약했다.

대표팀은 선수들의 실전 감각을 끌어올리기 위해 11명의 타자가 타순에 이름을 올렸다. 김도영과 박재현(KIA)은 수비에 나서지 않고 각각 10번과 11번 타자로 출전했다.

경기 초반에는 상무가 먼저 앞서갔다. 2회초 2사에서 김규민이 대표팀 선발 김민준(SSG)을 상대로 우중간 담장을 넘기는 솔로홈런을 터뜨렸다.

그러나 김도영이 곧바로 균형을 맞췄다. 3회말 2사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 김도영은 비거리 136m의 좌월 솔로홈런을 쏘아 올렸다. 대표팀 합류 후 첫 타석에서 터진 동점포였다.

승부는 5회말 뒤집혔다. 문정빈(LG)과 김휘집(NC)의 연속 볼넷으로 무사 1, 2루 기회를 잡은 대표팀은 안재석(두산)이 중견수 뜬공으로 물러났지만 허인서(한화)가 해결사로 나섰다. 허인서는 상무 투수 김규연을 상대로 비거리 135m의 중월 3점 홈런을 터뜨리며 단숨에 4-1 역전을 이끌었다.

6회말에는 한동희(롯데)와 문정빈이 연속 적시타를 때려내며 6-1까지 달아났다.

[서울=뉴스핌] APBC 대표팀의 허인서가 6일 열린 상무와의 평가전에서 홈런을 기록했다. [사진 = KBO] 2026.11.06 wcn05002@newspim.com

김도영의 방망이는 8회말 다시 불을 뿜었다. 선두타자로 나선 김도영은 좌월 솔로홈런을 터뜨리며 이날 두 번째 아치를 그렸다.

마운드도 안정적이었다. 선발 김민준은 2이닝 2피안타(1피홈런) 1실점을 기록했다. 이후 김건우(SSG)가 2이닝, 조동욱(한화)과 최준용(롯데), 박시원, 김영우(이상 LG)가 각각 1이닝씩 무실점으로 막았다.

이날 경기는 연습경기인 만큼 승패와 관계없이 9회까지 진행됐으며, 9회에는 무사 1, 2루에서 시작하는 승부치기가 적용됐다.

대표팀은 9회초 수비 실책 등이 겹치며 3점을 허용했지만, 9회말 박재현의 1타점 땅볼로 추가 득점하며 8-4로 경기를 마무리했다.

첫 실전에서 타선의 화력을 확인한 대표팀은 7일 울산 웨일즈와 마지막 연습경기를 치른다. 이후 8일 김포국제공항을 통해 대회가 열리는 일본 도쿄로 출국할 예정이다.

wcn05002@newspim.com