기아, 전남광주에 미래차 '3조 투자'…"제조·실증 거점 도약"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 6일 기아·전남대·GIST와 협약했다
- 협약 기관들은 PBV 기반 차량·셔틀 기술 실증을 추진한다
- 지역 자동차 산업을 전동화·자율주행 중심으로 전환한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 6일 기아 오토랜드 광주에서 기아·전남대학교·GIST(광주과학기술원)와 'PBV 기반 미래모빌리티 산업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 PBV를 활용한 기술 실증과 사업화 협력을 통해 미래모빌리티 산업 기반을 확충하고 전문인재 양성과 관련 산업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.
이들 기간은 ▲PBV 기반 수요응답형 교통전용 차량 개발 ▲자율주행 기술을 접목한 PBV 셔틀 서비스 실증 ▲교통약자의 이동 편의성 향상을 위한 PV5 WAV 기반 원격운전 기술 실증 ▲물류·여객 등 목적에 따라 차량 용도를 전환할 수 있는 이지스왑기술 실증 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.
이번 투자는 내연자동차 중심이었던 지역 자동차 산업을 전동화와 자율주행 중심으로 전환하는 계기가 될 전망이다.
기존 생산 기반과 지역의 인공지능(AI)·첨단산업 역량을 연계해 미래차 산업 경쟁력을 높일 것으로 기대된다.
특히 서남권 반도체 클러스터 조성을 위한 삼성전자, SK하이닉스, 엠코코리아의 투자에 이어 기아의 대규모 투자 발표까지 이어지면서 전남광주통합특별시는 반도체와 자동차를 중심으로 첨단 전략산업의 기반을 확대하고 있다.
민형배 시장은 "전남광주가 40여년만의 통합 이후 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있다"며 "과감한 투자를 결정해 주신 기아에 깊이 감사드리며 기아 오토랜드 광주가 글로벌시장 미래차 핵심 생산기지로 성장하도록 특별시도 힘껏 뒷받침하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com