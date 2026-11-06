체육공단, 러너들을 위한 러닝 테마 전시 체험 기획전 개최…스포츠산업 활성화 노려

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 스포츠산업 활성화와 스포츠 기업의 홍보 지원을 위한 '러닝 테마 전시 체험 기획전'을 열었다.

체육공단은 6일 "올림픽공원 평화의 광장에 있는 '스포츠코리아랩(SKL) 전시 체험관'에서 달리는 모든 순간이 새로운 경험이 된다'를 주제로 한 기획전을 열었다. 이번 기획전에서는 최근 러닝에 대한 높은 국민적 관심에 발맞춘 다양한 스포츠 기업의 제품과 기술을 만나볼 수 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 스포츠산업 활성화와 스포츠 기업의 홍보 지원을 위한 '러닝 테마 전시 체험 기획전'을 열었다. [사진=서울올림픽기념국민체육진흥공단] 2026.11.06 willowdy@newspim.com

전시에는 '스포츠코리아랩(SKL)' 입주 기업을 비롯한 많은 스포츠 기업이 참여해, 러닝 의류 및 고글, 뉴트리션, 리커버리, 러닝 자세 분석 프로그램 등러닝과 관련된 다양한 제품과 서비스를 선보인다.

이번 전시회를 통해 방문객은 새로운 스포츠 제품을 경험할 기회를 접하고, 참여기업은 제품 홍보와 소비자 접점 확대의 기회를 가질 것으로 기대된다.

특히, 단순한 전시 관람에 그치지 않고 국민이 직접 참여할 수 있는 '러닝클래스'도 운영한다. '러닝 클래스'는 러닝에 관심 있는 국민은 누구나 참여할 수 있는 체험형 프로그램으로, 올바른 러닝 자세와 부상 예방 등 평소 러닝을 즐기는 사람에게 도움을 줄 수 있는 내용으로 구성됐다.

체육공단 관계자는 "이번 기획전은 국민에게는 올바른 러닝 문화를 경험하는 기회가 되고, 참여기업에는 제품을 알릴 수 있는 계기가 될 것으로 보인다. 앞으로 국민과 스포츠 기업이 활발한 소통으로 함께할 수 있는 '스포츠코리아랩(SKL)'을 만들어 가겠다."라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 스포츠산업 활성화와 스포츠 기업의 홍보 지원을 위한 '러닝 테마 전시 체험 기획전'을 열었다. [사진=서울올림픽기념국민체육진흥공단] 2026.11.06 willowdy@newspim.com

다음달 13일까지 이어지는 이번 기획전에 대한 자세한 내용은 '스포츠산업 지원 누리집(spobiz.kspo.or.kr)'에서 확인할 수 있다.

한편, 체육공단은 이번 기획전을 통해 스포츠 기업의 우수한 제품과 기술을 국민에게 널리 알리고, 전시와 체험 프로그램을 연계해 '스포츠코리아랩(SKL)'의 운영 활성화에 힘을 쏟을 예정이다

willowdy@newspim.com