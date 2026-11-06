GS건설, 신규 동절기 근무복 도입...폐근무복, 가구·인테리어 활용

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 6일 동절기 근무복 3종을 새롭게 도입했다
- 신규 근무복은 보온성과 활동성, 착용 편의성을 높였다
- 기존 근무복은 재사용하고 폐근무복은 재생 패널로 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임직원 2000여명 참여 투표로 선정
기존 근무복 재사용·재생 섬유패널로 전환
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 동절기를 앞두고 현장 근무복을 새롭게 도입한다. 기존 근무복은 재생 섬유패널로 활용해 재사용한다.
GS건설은 춘추 점퍼, 추동 점퍼, 동계 파카 등 동절기 근무복 3종을 새롭게 도입한다고 6일 밝혔다.
신규 근무복은 계절별 현장 근무환경을 고려해 보온성, 활동성, 착용 편의성을 높이는데 초점을 뒀다. 춘추 점퍼는 지급을 마쳤고, 추동 점퍼와 동계 파카는 순차적으로 지급할 예정이다.
신규 근무복 도입에는 사전 설문조사와 품평회를 통해 임직원 의견을 반영했다. 점퍼 디자인 선호도 투표에는 임직원 2000여명이 참여해 단순 디자인 변경을 넘어 직원들의 선호도를 고려해 근무복을 선정했다.
GS건설은 근무복 보급 이후에도 현장 의견을 지속 반영할 계획이다. 연말 근무복 만족도 조사를 통해 보온성, 활동성, 통기성, 수납·세탁·관리 편의성을 점검한다. 개선 사항은 추가 생산분과 향후 근무복 제작에 반영한다.
GS건설은 활용 가능한 기존 근무복은 재사용하고, 활용이 어려운 폐근무복은 재생 섬유패널로 전환하는 방안을 검토하고 있다.
재생 섬유패널은 폐섬유를 가공·압축해 만든 소재로 책상, 의자, 수납장 등 가구 제작과 실내 인테리어 마감재 등에 사용할 수 있다. GS건설은 이를 사회공헌 사업인 '꿈과 희망의 공부방'과 학교 돌봄교실 등에 활용할 예정이다.
GS건설 관계자는 "현장 근무복은 계절별 작업환경과 편의성을 함께 고려해야 하는 중요한 근무환경 요소"라며 "현장 목소리를 지속적으로 반영해 임직원 근무환경 개선과 자원순환, 사회공헌을 연계한 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com