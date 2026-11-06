네이버, 음식점 예약 서비스 도입 지원…1000곳에 15만원 지급

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 6일 미도입 음식점 대상 예약 캠페인을 시작했다
- 이용자 추천 상위 1000곳에 도입 시 포인트 15만원을 지급했다
- 추천 이용자 1만명에게 추첨으로 네이버페이 1000원을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이용자 1만명에 포인트 지급
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 온라인 예약 서비스를 도입하지 않은 음식점을 대상으로 지원 캠페인을 진행한다.
네이버는 오는 30일까지 '예약 루키 2026' 캠페인을 진행한다고 6일 밝혔다. 이용자가 네이버 예약으로 방문하고 싶은 음식점을 추천하면, 추천 순위 상위 1000곳 가운데 12월 7일까지 서비스를 도입한 사업주에게 각각 네이버페이 포인트 15만원을 지급한다.
추천에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 1만명에게 네이버페이 포인트 1000원씩을 제공한다. 선정된 음식점은 2027년 네이버지도 예약 탭의 기획전을 통해 추가 홍보 기회도 얻을 수 있다.
네이버는 기존 예약 서비스 이용 음식점을 대상으로 한 '맛동여지도' 캠페인도 운영 중이다. 이용자가 참여 음식점을 예약·방문하고 리뷰를 작성하면 포인트를 적립받을 수 있으며, 네이버페이 커넥트 가맹점에서 현장 결제하면 최대 20% 추가 적립 혜택도 제공한다.
이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 "전국 각지의 음식점들이 네이버 예약을 새롭게 도입하고 더 많은 고객과 만날 수 있도록 돕는 것이 이번 캠페인의 취지"라고 말했다.
flurry327@newspim.com