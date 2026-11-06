IPARK현대산업개발 경영진, 경남 김해서 겨울철 현장 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발 경영진은 5일 김해 현장 두 곳을 찾아 안전 점검을 했다
- 경영진은 토목공사 완성도와 근로자 보건 관리 현황을 확인했다
- 정경구 대표는 동결·해빙 사고 예방과 안전·품질 관리 강화를 강조했다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발 경영진은 지난 5일 경남 김해에 있는 현장을 방문해 안전 점검을 실시했다고 6일 밝혔다.
현장 점검은 경남 김해에 있는 김해도시계획시설 토목공사 현장과 김해 신문 센트럴 아이파크 현장에서 진행됐다.
이번 점검은 공정 마무리 단계와 초기 단계 현장들을 방문해 겨울철을 앞두고 일교차가 큰 상황에서 근로자들의 보건 관리 현황과 주요 작업 현황을 확인하기 위해 계획됐다.
현장을 찾은 정경구 IPARK현대산업개발 대표이사는 김해도시계획시설 토목공사 현장에서 토공 및 지형 조성 상태, 조경 배치, 도로포장 등 공사 완성도를 살폈다.
이어 김해 신문 센트럴 아이파크 현장에서는 토공 작업 위주로 진행되는 현장 특성상 지반 동결·해빙으로 인한 장비 전도사고 예방, 결빙·미끄러짐 사고 예방을 위한 근로자 안전 동선 확보 여부를 점검했다.
정경구 대표이사는 "기본과 원칙을 준수해 안전과 품질을 최우선으로 완성도 높은 현장을 만들어야 한다"며 "공정 초기부터 마무리까지 공정별 현장 특성에 맞는 예방 중심의 관리 체계를 구축해 작은 요인도 선제적으로 확인하고 대비해야 한다"고 강조했다.
krawjp@newspim.com