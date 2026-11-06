플래티어, AI 테스트 관리 솔루션 'XGEN TMS' 공개

AI 핵심 요약beta
- 플래티어는 6일 베스트콘 2026에서 AI 테스트 관리시스템을 공개했다
- XGEN TMS는 테스트 설계부터 실행·결함 정보를 통합 관리한다
- 플래티어는 토스카와 연계해 테스팅 효율과 검증 신뢰도를 높인다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 버티컬 인공지능(AI)·디지털 전환(DX) 솔루션 전문기업 플래티어는 지난 5일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제12회 국제 품질 테스팅 콘퍼런스(베스트콘 2026)'에 참가했다고 6일 밝혔다.
플래티어는 이번 행사에서 AI 기반 테스트 관리 시스템 'XGEN TMS(엑스젠 TMS)'를 처음 공개하고, 테스트 설계부터 실행 결과와 결함 정보까지 통합 관리하는 방안을 소개했다.
XGEN TMS는 기업의 보안 정책과 응용프로그램 인터페이스(API) 호환성에 따라 사내 대규모언어모델(LLM)이나 오픈 웨이트 AI 모델을 연동할 수 있는 솔루션이다. AI가 생성한 테스트 케이스 초안을 사용자가 검토·승인할 수 있으며, 폐쇄망 환경에서도 내부 AI 모델과 테스트 실행 도구를 연결하는 구성을 지원한다.
또한 글로벌 테스트 자동화 솔루션 기업 트라이센티스(Tricentis)의 '토스카(Tosca)'와 연계해 테스트 실행 결과와 결함 정보를 요구사항 및 테스트 케이스에 연결하고 검증 이력을 관리할 수 있다.
플래티어는 2019년 트라이센티스와 파트너십을 체결한 이후 기업 고객에 테스트 자동화 솔루션을 공급해 왔다. 이번 행사에는 트라이센티스와 공동 협찬사로 참가했으며, 이은주 플래티어 IDT사업부문 리더가 AI 기반 테스트 설계와 통합 관리 방안을 발표했다.
장재웅 플래티어 IDT사업부문장은 "AI가 소프트웨어 개발 전반에 급속히 확산됨에 따라 이를 검증하기 위한 품질관리와 테스팅의 중요성도 빠르게 커지는 추세"라며 "이번 행사에서 플래티어가 선보인 XGEN TMS와 토스카가 테스팅 효율성 제고와 신뢰도 향상에 실질적인 기여를 하길 바란다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com