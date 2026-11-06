스트레이 키즈 리노, 내년 1분기 입대…팀 내 첫 병역 이행

AI 핵심 요약beta
- JYP엔터테인먼트는 5일 리노의 2027년 1분기 입대를 알렸다
- 리노는 입대로 해당 분기 예정 일정에 일부 불참할 수 있다
- 리노는 입대 전 콘텐츠와 개인 활동으로 팬들과 만날 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 리노가 2027년 1분기 입대한다. 팀에서 처음으로 병역 의무를 이행하게 되면서 향후 활동 일정에도 일부 변화가 예상된다.
5일 소속사 JYP엔터테인먼트는 스트레이 키즈 공식 SNS를 통해 리노의 입대 계획을 알렸다. 소속사는 "리노는 2027년 1분기 병역 의무를 이행할 예정"이라며 "이로 인해 해당 분기 예정된 스케줄에 일부 불참할 수 있다"고 밝혔다.
다만 입대 전까지 다양한 콘텐츠와 개인 활동을 통해 팬들과 만날 계획이다. 소속사는 "갑작스러운 공지로 놀라셨을 팬분들의 너른 양해를 부탁드린다"며 "상세 내용은 추후 별도 공지를 통해 안내하겠다"고 전했다.
이로써 리노는 스트레이 키즈 멤버 중 가장 먼저 병역 의무를 이행하게 됐다.
한편 리노는 2018년 스트레이 키즈로 데뷔해 메인 댄서로 활약하고 있다. '신메뉴', '백 도어', '특', '소리꾼', '칙 칙 붐' 등 다수의 곡으로 국내외 팬들의 사랑을 받았으며, 북미를 비롯한 글로벌 음악 시장에서 활발한 활동을 이어가고 있다.
moonddo00@newspim.com