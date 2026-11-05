롯데호텔앤리조트, 서비스품질지수 3년 연속 '3관왕'

AI 핵심 요약beta
- 롯데호텔앤리조트가 4일 KS-SQI 3개 부문 1위를 차지했다
- 호텔 14년·비즈니스호텔 10년·리조트 3년 연속 기록이다
- 고객 관리 플랫폼과 직무별 교육으로 서비스 품질을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데호텔앤리조트가 한국표준협회 주관 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 조사에서 호텔, 비즈니스호텔, 리조트 부문 1위를 모두 차지했다고 밝혔다. 3년 연속 3관왕이며 호텔 부문은 14년 연속, 비즈니스호텔은 10년 연속, 리조트는 3년 연속 1위다.
KS-SQI는 상품이나 서비스를 직접 이용한 고객의 평가로 서비스 산업의 품질 수준을 측정하는 지표다. 롯데호텔앤리조트는 자체 개발한 고객 관리 플랫폼 'LCSI'로 고객의 소리를 실시간으로 수집·분석해 불편 사항을 빠르게 고치고, 개선 사례를 전 체인에 공유한다. 객실·식음·조리 등 직무별 자격 취득과 연계한 교육도 운영하며, 조리명장 2명과 소믈리에 마스터 7명이 있다.
9월에는 무료 멤버십 '롯데호텔 리워즈'를 개편해 회원 등급을 4단계에서 5단계로 늘리고 승급 기준을 낮췄다. 다이아몬드와 플래티넘 회원을 위해 국내 7개 호텔에 전용 데스크도 마련했다.
정호석 롯데호텔앤리조트 대표이사는 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이고, 모든 접점에서 한결같이 만족스러운 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com