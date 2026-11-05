한화에어로스페이스, 폴란드서 천무 유도미사일 생산공장 착공

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 4일 폴란드 유도미사일 공장 착공식을 열었다
- 공장은 2028년 완공해 사거리 80㎞급 미사일을 생산한다
- 2029년 말 초도 생산을 시작해 2030년부터 양산할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사거리 80㎞급 미사일 현지 생산…유럽 방산시장 공략 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 폴란드에서 다연장로켓 '천무'에 탑재되는 유도미사일 생산공장 건설에 착수했다. K9 자주포와 천무 수출에 이어 유도미사일 현지 생산까지 사업 영역을 확대하며 유럽 방산시장 공략에 속도를 내고 있다.
한화에어로스페이스는 지난 4일(현지시간) 폴란드 고주프 비엘코폴스키에서 현지 방산업체 WB그룹과 설립한 합작법인 'HWBAS(Hanwha WB Advanced Systems)'의 유도미사일 생산공장 착공식을 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 공장은 한화에어로스페이스가 해외에 구축하는 첫 유도미사일 생산시설이다. 착공식에는 폴란드 국방부와 군비청 관계자, 정재준 방위사업청 기반전력사업본부장, 이부환 한화에어로스페이스 대표이사 등 양국 정부 및 방산업계 관계자 250여명이 참석했다.
공장은 약 116만㎡ 부지에 건설되며 2028년 완공을 목표로 한다. 이곳에서는 폴란드형 천무인 '호마르-K(HOMAR-K)'에 탑재되는 사거리 80㎞급 유도미사일(CGR-080)을 생산할 예정이다.
한화에어로스페이스는 생산설비 구축과 기술이전, 시험·인증 등을 거쳐 2029년 말 초도 생산을 시작하고 2030년부터 본격적인 양산에 돌입할 계획이다. 이를 통해 폴란드군에 필요한 유도미사일을 현지에서 안정적으로 공급할 수 있는 생산체계를 구축한다는 방침이다.
앞서 한화에어로스페이스와 WB그룹은 지난해 9월 각각 51%, 49%의 지분을 보유하는 합작법인 설립 계약을 체결했다. 이후 폴란드 군비청과 CGR-080 유도미사일 현지 생산·공급 계약을 맺었으며, 기술 라이선스 계약을 통해 생산기술과 관련 노하우를 이전할 예정이다.
이부환 한화에어로스페이스 대표이사는 "폴란드는 K9 자주포와 천무 다연장로켓 수출을 통해 신뢰를 쌓아온 핵심 전략적 파트너"라며 "폴란드와의 산업협력을 더욱 확대하고 이를 기반으로 유럽 방산시장에서 지속적인 성장 모멘텀을 만들어 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com