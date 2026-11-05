[로펌이슈] 법무법인 태평양, '경제·데이터 분석센터' 확대 출범

AI 핵심 요약beta
- 태평양은 5일 법경제학센터를 경제·데이터 분석센터로 확대 출범했다.
- 공정거래 전문가와 데이터 연구원을 영입해 실증분석 역량을 강화했다.
- 신동준 센터장과 전성훈 고문이 이끌며 정교한 법률 자문을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법무법인 태평양(BKL)은 기존 법경제학센터에 데이터 사이언스 역량을 더한 '경제·데이터 분석센터(CEDA)'를 확대 출범했다고 5일 밝혔다.
태평양은 이번 확대 출범을 위해 공정거래 전문가와 데이터 사이언스 전문 연구원들을 영입하고, 대규모 데이터를 활용한 실증분석 역량까지 갖춰 보다 정교한 법률 자문을 제공할 방침이다.
앞서 태평양은 지난 2021년 국내 로펌 최초로 법경제학센터를 출범하고 공정거래 사건 경제분석의 토대를 만든 전성훈 고문(전 서강대 경제학과 교수) 등 경제학자를 영입했다.
경제·데이터 분석센터는 미국 연방거래위원회(FTC)와 법무부(DOJ)에서 활동한 경제분석 이코노미스트 출신 신동준 센터장과 경쟁법 1세대 경제학자인 전성훈 고문이 함께 이끌 방침이다.
또 다수의 경제분석 업무를 수행해 온 임부루 전문위원, 공정거래위원회 경제분석 사무관을 거쳐 한국공정거래조정원 공정거래연구센터장을 지낸 복홍석 전문위원 등도 주요 구성원이다.
아울러 공정거래 분야의 조준연(사법연수원 40기), 김규식(사법연수원 41기), 권도형(변호사시험 2회) 변호사 등을 비롯해 공정위 기업집단결합정책과, 중점조사팀 등에서 기업집단정책과 조사 경험을 쌓고 공인회계사 자격까지 갖춘 김치열 변호사(변호사시험 3회), 공정거래 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 이종헌 변호사(변호사시험 3회)도 합류했다.
신동준 태평양 경제·데이터 분석센터장은 "로펌이 데이터 사이언스 전문 연구원을 영입한 것은 상당히 이례적인 사례다. 그만큼 공정거래 사건이 법적 쟁점을 정확히 파악하는 것뿐만 아니라 이를 뒷받침할 분석의 깊이가 중요해지고 있는 것"이라며 "그동안 축적해 온 법경제학 전문성과 데이터 사이언스의 강점을 결합해 경제분석의 영역을 확장하고, 고객에게 보다 실질적인 해결책을 제시하겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com