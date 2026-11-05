현대삼호서 또 노동자 숨져…당국 불시점검 몇 시간 뒤 비극

AI 핵심 요약beta
- 3일 HD현대삼호 조선소에서 20대 협력업체 노동자가 숨졌다.
- A씨는 작업 전 어지럼증을 호소했으나 화물탱크에서 쓰러져 사망했다.
- 당국 점검 직후 사고가 발생해 현장 안전관리 실효성이 도마에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 고용노동부가 조선업 사업장을 대상으로 불시 안전 점검을 벌인 날 HD현대삼호에서 20대 협력업체 노동자가 숨졌다.
숨진 노동자는 사고 당시 몸에 이상을 느껴 작업반장에게 호소한 것으로 알려져 현장 안전관리 체계에 대한 의문이 커지고 있다.
5일 노동당국 등에 따르면 지난 3일 오후 6시께 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 HD현대삼호 조선소에서 20대 용접공 A씨가 컨테이너선 화물탱크 내부에 쓰러진 채 발견됐다.
A씨는 홀로 작업을 준비하던 중 작업 반장에게 머리가 아프고 어지럽다는 취지로 호소한 것으로 알려졌다. 이후 쓰러진 채 동료에게 발견돼 조선소 자체 구급대를 통해 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
사고 당일 오전 10시30분께 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장은 대불국가산업단지 내 조선업 사업장을 찾아 불시 안전 점검을 벌였다. 밀폐공간 및 화기 작업 등 위험 공정의 안전수칙 준수 여부를 확인하고 산업 재해 예방을 위한 안전 조치 이행을 주문했다.
그러나 당국이 현장을 찾아 안전 점검을 벌인 지 불과 몇 시간 만에 사망사고가 발생하면서 점검의 실효성이 도마 위에 올랐다. 특히 작업자가 이상 증상을 호소한 상황에서 작업 중단과 신속한 안전 조치가 이뤄졌는지 규명해야 한다는 지적이 나온다.
대불산단에서는 지난해 1월부터 올해 9월까지 외국인 노동자 4명을 포함해 11명이 중대재해로 숨지는 등 산업 재해가 반복되고 있다. 당국의 점검이 현장의 위험을 실질적으로 제거하고 노동자의 생명을 지키는 조치로 이어져야 한다는 목소리가 커지고 있다.
한편 이번 사고와 관련해 이날 낮 12시 20분 조선소 1도크 게이트 앞에서 추모집회가 열릴 예정이다.
ej7648@newspim.com