해진공, 전문계약직 6명 공개 채용…18일 접수마감

블라인드 방식…내년 1월 15일 합격자 발표
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국해양진흥공사(사장 안병길)는 공사의 직무 전문성을 높이기 위해 전문계약직 6명을 공개 채용한다고 5일 밝혔다.
이번 채용은 ▲데이터 전문가(1명) ▲건축사(1명) ▲선박관리 전문가(1명) ▲조사(리서치) 전문가(3명) 등 총 4개 분야에서 진행된다.
지원 자격은 분야별 자격증 및 관련 경력 요건을 충족한 자로, 학력·출신지역·성별 등 직무와 무관한 요소를 배제하는 블라인드 채용 방식으로 진행된다.
원서 접수는 11월 18일 수요일 오후 4시까지이며, 한국해양진흥공사 채용 누리집을 통해 접수할 수 있다.
채용 절차는 서류전형, 면접전형, 결격사유 조회 및 신체검사 순으로 진행되며, 최종 합격자는 2027년 1월 15일 발표할 예정이다.
채용 분야별 세부 자격 요건과 전형 일정 등 자세한 사항은 한국해양진흥공사 누리집과 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오에서 확인할 수 있다.
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