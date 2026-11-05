[AI MY 뉴스] 5일 중국증시 '美 중간선거發 글로벌 증시 요동…정책 랠리 불붙나'

AI 핵심 요약beta
- 5일 중국 증시는 미국 중간선거 영향과 부양책으로 반등했다
- 창업판과 커촹50은 기술주 매수세에 각각 6.40%, 9.92% 급등했다
- 내수 회복과 기업 실적 개선 없이는 추세적 상승이 어렵다는 분석이다
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질문 : 2026년 11월 5일 중국증시 인사이트 알려줘.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 미국 민주당이 중간선거에서 상·하원 모두 장악하는 압승을 거두면서 글로벌 금융시장의 투자심리가 개선됐다.
도널드 트럼프 대통령의 정책 추진력이 약화될 수 있다는 전망에 달러화와 국채금리가 하락했고, 뉴욕증시는 큰 폭으로 상승했다. 민주당의 상·하원 동시 장악으로 의회 권력 구도가 바뀌면서 트럼프 행정부의 정책 불확실성이 부각됐지만, 시장은 정치적 견제에 따른 위험 완화와 금리 하락 가능성에 더 주목했다.
중국 증시도 당국의 증시 부양책과 기술주 반등 기대가 맞물리면서 강한 반등세를 나타냈다. 특히, 기술 성장주 중심의 창업판지수와 커촹50지수는 각각 6.40%, 9.92% 급등했다. 특히 반도체, 귀금속, 전자화학소재 등 기술·첨단산업 관련 업종에 매수세가 집중됐다.
중국 정부의 증시 부양 의지가 반등을 뒷받침했다. 중국 인민은행은 4일부터 상장사 주식 환매·주주 지분 확대 지원 재대출 금리를 기존보다 0.25%포인트 낮춘 1%로 조정했다. 관련 금융기관이 인민은행에 신청한 재대출 한도도 2000억 위안을 넘어섰다. 앞서 인민은행은 해당 제도를 상시화하고 증권사와 펀드사의 주식 매입을 지원하는 스와프 제도도 확대했다. 정부 자금이 투입된 국유계 펀드의 상장지수펀드(ETF) 매수 규모가 커진 점도 기술주 반등에 힘을 보탰다.
다만 이번 반등을 추세적인 상승 전환으로 해석하기에는 이르다는 분석도 나온다. 중국 CSI300지수는 올해 들어 11%가량 하락했고, 10월에는 10년 만에 가장 큰 월간 낙폭을 기록했다. 부동산 시장 침체와 내수 소비 부진이 이어지는 가운데 인공지능(AI) 관련 기술주의 조정까지 겹치면서 투자심리가 위축된 상태다. 정책 당국의 유동성 공급과 국유자금의 시장 개입이 단기적인 하방을 지지할 수 있지만, 기업 실적 개선과 민간 투자·소비 회복이 뒷받침돼야 지속적인 상승 동력을 확보할 수 있다.
미국 중간선거 결과는 중장기적으로 미·중 경제·통상 관계에도 변수로 작용할 전망이다. 민주당의 의회 장악으로 트럼프 행정부의 관세 정책과 대중국 압박 조치 추진에 제동이 걸릴 가능성이 커졌다는 점은 중국에 긍정적이다. 다만 미·중 양국의 전략적 경쟁과 기술 규제는 초당적 성격이 강해 양국 관계의 근본적인 개선을 기대하기는 어렵다. 오히려 미국 의회의 AI 산업 규제 강화 가능성은 글로벌 반도체·AI 투자심리에 부담이 될 수 있다.
결국 금일 중국 증시는 미국의 정치 지형 변화에 따른 대외 불확실성 완화와 중국 정부의 증시 안정화 정책이 긍정적으로 작용하는 가운데, 내수 회복과 기업 실적 개선 여부가 상승장의 지속성을 가늠하는 핵심 변수가 될 전망이다.
pxx17@newspim.com