대한항공, 美 USA투데이 '10베스트 어워즈' 3관왕

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 5일 USA투데이 어워즈 3개 부문에서 1위를 차지했다
- 비즈니스·일등석과 기내식·객실승무원 부문에서 최고 평가를 받았다
- 대한항공은 서비스 개선과 표준화 교육으로 품질 강화를 추진했다
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독자 온라인 투표로 선정…항공 서비스 경쟁력 인정받아
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 미국 종합일간지 USA투데이가 주관하는 '2026년 10베스트 리더스 초이스 어워즈(10BEST Readers' Choice Awards)'에서 3관왕을 달성했다.
대한항공은 이번 어워즈에서 비즈니스 및 일등석(Best Business & First Class), 기내식(Best Inflight Food), 객실승무원(Best Cabin Crew) 등 3개 부문에서 각각 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.
USA투데이는 매년 항공, 공항, 숙박, 여행 등 분야별 우수 기업 10곳의 순위를 발표한다. 전문가 패널이 선정한 후보를 대상으로 일반 독자들이 온라인 투표에 참여하는 방식이다. 대한항공이 항공사 관련 주요 투표 항목에서 모두 1위에 오른 것은 이번이 처음이다.
대한항공은 비즈니스·일등석의 좌석과 기내 서비스를 지속적으로 개선해왔다. 비즈니스 클래스인 '프레스티지 스위트 2.0'에는 180도로 눕힐 수 있는 좌석과 개선된 기내 엔터테인먼트 시스템을 적용했다. 상위 클래스 기내식도 코스 요리 중심으로 개편하고 와인과 음료 구성을 강화했다.
기내식 부문에서는 한국 전통 요리를 현대적으로 재해석한 메뉴와 사전 주문 서비스를 운영하고 있다. 일반석 장거리 노선에서도 다양한 스낵 메뉴를 제공하는 등 서비스 선택지를 확대했다.
객실승무원 부문에서도 높은 평가를 받았다. 대한항공은 올해 12월 아시아나항공과의 통합을 앞두고 객실 서비스를 전반적으로 재점검하고 표준화된 교육 프로그램을 운영하고 있다. 통합 이후에도 서비스 품질과 안전 운항 역량을 유지한다는 방침이다.
대한항공 관계자는 "이번 수상 결과는 글로벌 독자들이 직접 선택한 결과라는 점에서 의미가 남다르다"며 "앞으로도 안전과 고객 서비스를 최우선 가치에 두고 글로벌 항공사로서의 위상을 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com