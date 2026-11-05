씨피시스템, 수소연료전지 생산설비 장비사 8곳에 'G-클린체인' 공급

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템은 5일 글로벌 완성차 수소연료전지 시설에 G-클린체인을 표준 채택시켰다
- 주요 장비 제조사 8곳에 제품을 공급해 생산설비에 적용한다고 밝혔다
- 향후 로보웨이와 난연튜브 등 제품군의 공급 확대를 추진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고청정 케이블 보호 솔루션 공급 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 산업용 케이블 보호 솔루션 전문기업 씨피시스템은 글로벌 완성차 기업이 국내에 구축 중인 수소연료전지 생산시설에 고청정 케이블 보호 솔루션 'G-클린체인(G-Clean Chain)'이 표준 사양으로 채택됐다고 5일 밝혔다.
이번 표준 사양 채택에 따라 해당 생산시설에 설비를 납품하는 주요 장비 제조사들이 G-클린체인을 적용한다. 씨피시스템은 전·후공정 생산설비를 담당하는 주요 장비사 8곳에 제품을 공급하며 각 장비사는 이를 생산설비에 장착해 완성차 기업에 납품한다.
회사에 따르면 해당 완성차 기업은 국내에 수소연료전지 생산시설을 구축하고 수소승용차와 상용차, 건설장비, 선박 등으로 수소연료전지 사업을 확대하고 있다. 씨피시스템은 향후 해당 기업의 생산라인 증설과 추가 설비 투자에 맞춰 G-클린체인을 비롯해 '로보웨이(Roboway)'와 난연튜브 등 제품군의 공급 확대를 추진할 계획이다.
G-클린체인은 미세 분진 발생을 줄인 고청정 케이블 보호 솔루션으로 수소연료전지 등 청정환경이 요구되는 생산공정에 적용할 수 있는 제품이다. 씨피시스템은 최근 독일 프라운호퍼 IPA로부터 G-클린체인 전 제품군에 대해 국제표준화기구(ISO) 클래스 1 수준의 클린룸 적합성을 검증받았다고 설명했다.
씨피시스템 관계자는 "글로벌 완성차 기업의 생산설비 표준사양으로 채택된 것은 G-클린체인의 고청정 기술력과 제품 경쟁력을 인정받은 성과"라며 "이번 수소 모빌리티 생산설비 공급망 진입을 계기로 첨단 제조산업 전반에서 고부가 케이블 보호 솔루션 공급을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com