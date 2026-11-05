한국투자증권, 뱅키스 중개형 ISA 'RP 자동매수 서비스' 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 5일 뱅키스 중개형 ISA RP 자동매수 서비스를 출시했다
- 가입자는 예수금으로 RP를 자동 매수해 투자 공백 없이 이자 수익을 얻는다
- 11월 30일까지 신청 고객에게 커피 쿠폰과 금현물 ETF 1주를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 30일까지 출시 기념 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 5일 뱅키스(BanKIS) 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 'RP 자동매수 서비스'를 출시한다고 밝혔다. 뱅키스는 한국투자증권의 비대면 온라인 서비스 브랜드다.
한국투자증권에 따르면 RP 자동매수 서비스는 가입자가 매수 주문을 내지 않아도 계좌에 남아 있는 예수금 잔고를 활용해 RP를 자동으로 매수해 주는 서비스다. 가입자는 최초 한 번의 신청으로 대기 자금을 RP로 운용하며 투자 공백기 없이 이자 수익을 얻을 수 있다.
중개형 ISA는 연 납입 한도가 2000만원(총 1억원)으로 제한되어 있으나, 당해 연도에 사용하지 않은 납입 잔여 한도는 다음 해로 이월된다. 따라서 올해 계좌를 먼저 개설해 두면 내년에 최대 4000만원까지 납입 한도를 확보할 수 있다.
아울러 의무 가입 기간인 3년을 충족한 가입자는 만기 자금을 연금저축이나 개인형퇴직연금(IRP) 계좌로 전환해 전환 금액의 10%(최대 300만원 한도)까지 추가 세액공제 혜택을 받을 수 있다.
오는 11월 30일까지 서비스 출시를 기념한 이벤트도 진행된다. 한국투자증권은 이벤트 기간 내 서비스를 신청하는 고객 전원에게 커피 쿠폰을 지급하며, 중개형 ISA 신규 가입 고객에게는 '금현물 ETF 1주'를 증정할 예정이다.
한국투자증권 관계자는 "연말 절세 시즌을 앞두고 중개형 ISA를 통해 효율적인 자산 관리를 시작하려는 투자자들을 위해 실질적인 혜택을 담은 서비스와 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객들의 자산 운용 편의를 높일 수 있는 다양한 금융 솔루션을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com