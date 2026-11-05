와이바이오로직스, 독일 '바이오유럽 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 와이바이오로직스는 5일 바이오유럽 2026 참가를 밝혔다
- 행사에서 다중항체 융합체 기반 면역항암제 성과를 소개한다
- AR170·AR166 데이터로 기술이전·공동연구를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 항체 신약개발 전문기업 와이바이오로직스는 오는 9일부터 11일까지 독일 쾰른에서 열리는 글로벌 바이오 파트너링 행사 '바이오유럽 2026(BIO-Europe 2026)'에 참가해 글로벌 사업개발(BD) 활동을 확대한다고 5일 밝혔다.
바이오유럽은 글로벌 제약사와 바이오기업, 투자기관 등이 참여해 신약개발 기술을 소개하고 기술이전 및 공동연구 등 협력 기회를 모색하는 행사다.
와이바이오로직스는 이번 행사에서 자체 다중항체-사이토카인 융합체 플랫폼 '멀티앱카인(Multi-AbKine)'을 기반으로 개발 중인 면역항암제 후보물질의 최신 연구성과를 소개하고, 글로벌 기업들과 파트너링 미팅을 진행할 예정이다.
특히 행사에 앞서 열리는 미국면역항암학회(SITC 2026)에서 발표할 핵심 파이프라인 'AR170(PD-1×VEGF×IL-2v)'과 'AR166(PD-1×LAG-3×IL-2v)'의 전임상 연구 데이터를 주요 협력 논의 자료로 활용할 계획이다.
학회 발표 자료에는 확장된 전임상 연구 결과와 영장류 독성 시험 데이터, 실제 환자 유래 조직 샘플을 활용한 생체 외(Ex vivo) 중개연구 결과 등이 포함된다.
회사는 이들 데이터를 바탕으로 후보물질의 임상 개발 가능성을 글로벌 제약사에 설명하고, 전임상 단계에서의 기술이전과 공동연구 기회를 모색할 방침이다. 기존 파트너사와 후속 협의를 진행하는 동시에 신규 협력사 발굴에도 나선다.
와이바이오로직스 관계자는 "이번 바이오유럽에서 최신 연구개발 성과와 후속 개발 전략을 공유하며 기존 글로벌 파트너사들과의 협력을 구체화할 계획"이라며 "이와 동시에 신규 파트너 발굴에도 적극 나서 기술이전과 공동연구 등 실질적인 중장기 사업개발 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 주요 글로벌 학술대회와 파트너링 행사를 통해 연구개발 성과를 지속적으로 알리고, 글로벌 제약·바이오 기업들과의 협력 기반을 넓혀갈 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com