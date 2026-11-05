플래티어, AI 협업 솔루션 웨비나 개최

AI 핵심 요약beta
- 플래티어는 5일 오는 12일 무료 온라인 웨비나를 개최한다고 밝혔다
- 웨비나에서 팀워크 컬렉션 기반 협업 효율화 방안을 소개한다
- AI의 업무 자동화와 기업 내 지식 활용 사례를 시연하고 질의응답을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 버티컬 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 솔루션 전문기업 플래티어는 오는 12일 '아틀라시안 팀워크 컬렉션(Atlassian Teamwork Collection)이 만드는 일하는 방식의 혁신'을 주제로 무료 온라인 웨비나를 개최한다고 5일 밝혔다.
이번 웨비나는 기업 내 여러 업무 도구에 분산된 정보와 데이터를 연결하고, 조직의 업무 맥락을 이해하는 AI를 활용해 협업 효율을 높이는 방안을 소개하기 위해 마련됐다.
플래티어는 아틀라시안의 통합 협업 솔루션 '팀워크 컬렉션'을 활용한 업무 프로세스를 시연할 예정이다. 팀워크 컬렉션은 프로젝트 관리 도구 '지라(Jira)', 협업 문서 도구 '컨플루언스(Confluence)', 영상 메시징 도구 '룸(Loom)', AI 기반 협업 도구 '로보(Rovo)'를 단일 구독 모델로 제공하는 서비스다.
웨비나에서는 업무 정보와 맥락의 단절이 협업 생산성에 미치는 영향을 살펴보고, 사람과 작업, 문서, 목표 간 관계를 연결하는 '팀워크 그래프(Teamwork Graph)'의 활용 방식을 설명한다.
실무 시연에서는 룸으로 제작한 업무 요청 영상을 AI가 기획서로 자동 변환하고, 이를 지라의 업무 항목으로 등록해 실제 작업으로 연결하는 과정을 선보인다.
또 AI 에이전트가 기존 업무 해결 기록과 컨플루언스 문서를 검색해 근거 링크와 함께 새로운 요청에 대응하는 방법을 소개한다. 기본 제공 AI 에이전트를 복제해 조직 업무에 맞게 설정하는 과정도 다룰 예정이다.
마지막 세션에서는 기업 관리자를 위한 단계별 AI 도입 방안을 안내하고 참석자 대상 질의응답을 진행한다.
장재웅 플래티어 IDT사업부문장은 "이번 웨비나는 반복적이고 소모적인 업무를 줄이고자 하는 실무진은 물론, 사내 축적된 지식을 기반으로 AI 에이전트를 현업에 안착시키고자 하는 IT·협업 담당자와 리더에게 실질적인 인사이트를 제공하는 자리가 될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com