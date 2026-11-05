NH투자증권, 불법사금융 예방 릴레이 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 5일 불법사금융 피해 예방 캠페인에 동참했다
- 신재욱·배광수 대표는 금융취약계층 보호 활동 강화를 약속했다
- 창업농 지원과 장학사업 등 포용금융 활동도 확대했다
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창업농 100개사 지원·취약계층 장학사업
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다. 금융소비자 보호 활동을 강화하는 한편 창업농 지원과 취약계층 장학사업 등 포용금융 활동도 확대하고 있다.
5일 NH투자증권에 따르면 이번 캠페인은 서민금융진흥원이 지난 7월부터 진행하고 있는 금융소비자 보호 활동이다. 불법사금융의 위험성을 알리고 금융취약계층에 대한 지원과 포용금융의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.
신재욱·배광수 NH투자증권 대표이사는 장종환 NH농협캐피탈 대표이사의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. 다음 참여자로는 김규빈 토스증권 대표와 박종성·손대희 웰컴저축은행 대표이사를 지목했다.
신재욱·배광수 대표는 "농협금융의 일원으로서 금융이 어려움에 처한 이웃에게 다시 일어설 힘이 되어야 한다는 데 깊이 공감해 이번 캠페인에 동참했다"며, "고객이 안심하고 이용할 수 있는 금융 환경을 조성하기 위해 소비자 보호와 피해 예방 활동에 더욱 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
NH투자증권은 금융취약계층의 경제적 자립을 돕기 위한 사회공헌 활동도 이어가고 있다. 창업농의 판로 확대를 지원하는 크라우드펀딩 사업 대상을 연간 100개사로 확대했다.
이 밖에도 농촌 마을공동체를 대상으로 냉장고 지원 사업을 진행하고 있으며 취약계층 중·고등학생에게 '희망나무 장학금'을 전달하는 등 지역사회와의 상생 활동을 지속하고 있다.
plum@newspim.com