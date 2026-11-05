팬딩, 채상욱 히스토리투자자문 대표이사 취임…"제도권 투자자문 활동 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 채상욱 대표가 5일 히스토리투자자문 신임 대표로 취임했다
- 채 대표는 주식·ETF·부동산 개인투자자문 서비스를 제공한다
- 히스토리투자자문은 연간회원제 ‘머니버스 2.0’을 출시했다
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히스토리투자자문, 개인투자자 대상 '머니버스 2.0' 운영
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 팬덤 비즈니스 전문 플랫폼 팬딩(FANDING)은 채상욱 대표가 금융당국에 등록된 히스토리투자자문의 신임 대표이사로 취임해 정식 투자자문 활동에 나선다고 5일 밝혔다.
채 대표는 히스토리투자자문을 이끌며 주식·상장지수펀드(ETF)·부동산 등을 아우르는 개인투자자 대상 자문 서비스를 제공할 예정이다.
채 대표는 하나금융투자(현 하나증권)에서 건설·부동산 애널리스트로 활동했으며 이후 유튜브 채널 '채부심(채상욱의 부동산 심부름센터)'과 '채국장' 등을 통해 부동산과 주식시장에 대한 분석 콘텐츠를 제공해 왔다. 이번 대표 취임을 계기로 기존 투자정보 콘텐츠 제공에서 정식 투자자문계약에 기반한 제도권 자문 활동으로 영역을 확대한다.
히스토리투자자문은 채 대표 취임과 함께 개인투자자를 위한 리테일 자문부문을 신설하고 연간 회원제 기반의 모바일 투자자문 서비스 '머니버스 2.0'을 선보인다.
이 서비스는 투자자의 성향과 목적에 맞춘 자문과 함께 주식·ETF·부동산 시장에 대한 월간 투자 리포트와 주간 칼럼 등을 제공한다. 회원 전용 소통방과 실시간 질의응답(Q&A) 라이브, 온라인 화상회의, 오프라인 모임 등도 운영할 계획이다.
서비스 가입은 비대면 본인확인과 투자성향 진단, 투자자문계약서 전자서명 및 결제 등의 절차를 거쳐 진행된다. 계약 체결 전 상품설명서와 계약서를 전자문서로 제공한다.
양사의 역할도 구분한다. 히스토리투자자문은 투자자 적합성 판단과 투자자문 제공을 비롯해 서비스 운영, 계약 해지 및 환불 결정 등 자문 업무를 총괄한다. 팬딩은 전자계약·결제·회원관리 등 서비스 운영에 필요한 플랫폼 인프라를 제공하며 직접적인 투자 판단이나 투자자문 업무는 수행하지 않는다.
히스토리투자자문은 기존 사업과 개인투자자 대상 자문부문을 구분해 운영하고 부문 간 정보교류 차단(차이니즈 월)과 이해상충 방지 원칙을 적용할 방침이다. '머니버스 2.0' 관련 안내 및 가입은 팬딩 플랫폼을 통해 확인할 수 있다.
winter1004@newspim.com