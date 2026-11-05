파인더스에이아이 "AI 계산대 도입 매장 1년 새 4배 증가"

AI 핵심 요약beta
- 파인더스에이아이는 5일 AI 자동 계산대 도입 매장이 지난해보다 4배 늘었다고 밝혔다.
- 담양 베비에르에 VCO를 도입해 직원은 응대하고 AI는 빵 종류와 수량을 자동 계산한다.
- 베이커리 설치 대수는 1년 새 9배 늘었고 비수도권 매장 비중도 30%로 확대됐다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 기반 리테일 솔루션 기업 파인더스에이아이는 AI 자동 계산대 '비전 체크아웃(VCO)' 도입 매장이 지난해의 4배를 넘어섰다고 5일 밝혔다.
이달 제과명장 마옥천 대표가 운영하는 담양 베이커리 '베비에르 담양점'에 VCO를 도입했다. 베비에르 담양점은 기존 유인 계산대와 VCO를 병행 운영한다. 직원은 고객 응대에 집중하고 빵의 종류와 수량을 확인하는 업무는 VCO가 담당한다.
회사에 따르면 베이커리는 바코드가 없고 같은 제품도 크기와 모양이 다양해 자동 계산이 어려운 업종이다. VCO는 계산대에 올린 여러 빵을 카메라와 AI가 1~2초 만에 구분해 바코드 스캔 없이 피크타임 대기와 직원 업무 부담을 줄인다.
올해 들어 VCO 도입 속도가 빨라지고 있다. 특히 대형 베이커리를 중심으로 확산이 가장 빠르며, 베이커리 분야 설치 대수는 1년 새 9배 가까이 늘었다. 도입 지역도 서울·수도권을 넘어 세종·천안·담양·전주·광주 등 지방 주요 도시로 확대됐으며, 현재 운영 매장의 약 30%가 비수도권에 있다.
함명원 파인더스에이아이 각자대표는 "고객 응대는 직원이 맡고 바코드 없는 빵도 혼잡한 시간대에 AI가 빠르고 정확하게 계산한다는 점이 올해 베이커리 중심 도입이 빠르게 늘어난 이유"라며 "현재 베이커리가 전체 도입수의 80% 이상을 차지하지만, 대기업 사내 식당을 중심으로 단체급식 분야 도입도 빨라지고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com