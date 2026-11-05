수은, 탄자니아에 AI 교육기관 건립…1억7000만 달러 지원

AI 핵심 요약beta
- 수출입은행은 5일 탄자니아 AI 교육기관 건립에 1억7000만달러를 지원했다
- 수은은 4일 탄자니아 재무부와 EDCF 차관공여계약을 체결했다
- 기관에는 AI·로보틱스 등 4개 학과와 한국형 교육모델을 도입한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 탄자니아에 인공지능(AI) 기술교육기관을 건립하기 위해 1억7000만 달러 규모의 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 지원한다고 5일 밝혔다.
수은은 지난 4일(현지시간) 탄자니아 재무부와 차관공여계약을 체결했다. 이동훈 수은 선임부행장은 탄자니아 다레살람에서 나투 므왐바 재무부 차관과 계약서에 서명했다.
이번 사업은 EDCF의 첫 AI 분야 사업이자 개발도상국의 인프라 구축과 AI 기술을 함께 지원하는 'K-AI 패키지'의 첫 사업이다.
교육기관은 축구장 5개 규모인 3만5000㎡ 부지에 로봇 등 기계와 결합한 AI 기술을 교육하는 방식으로 건립된다. AI·로보틱스·데이터 분석·사물인터넷(IoT) 등 4개 학과를 개설하며, AI 실험실과 고성능 AI 트레이닝 시설을 갖춘다. 운영과 교육인력 양성에는 한국의 AI 기술과 교육모델을 적용한다.
학습과 평가를 온라인으로 관리하는 시스템과 교육과정을 실시간으로 공유하는 클라우드 시스템 등 '한국형 AI·디지털 교육모델'을 도입한다. 탄자니아 정부는 이 기관 주변에 대규모 AI 데이터센터를 건설하고 AI 클러스터를 조성해 AI 기업을 유치할 계획이다.
이 선임부행장은 "AI·디지털 산업을 전략적으로 육성하고 있는 탄자니아에 EDCF를 지원해 아프리카 진출 확대의 기반을 다지겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com