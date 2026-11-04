안병구 밀양시장 "지역상품권 1인당 발행액 도내 최고 수준"

AI 핵심 요약beta
- 밀양시는 4일 밀양사랑상품권 1인당 발행액이 122만원을 기록했다고 밝혔다
- 밀양시는 올해 발행 규모를 1200억원으로 늘리고 할인율 12%를 유지했다
- 밀양시는 상품권 공급 기간을 늘리기 위해 카드형 월 구매 한도를 30만원으로 낮췄다
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소상공인 지원 할인 12% 유지
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 밀양사랑상품권이 단순한 할인 수단을 넘어 지역경제의 버팀목으로 자리매김 하고 있다. 올해 1인당 발행액이 경남 시·군 평균의 두 배를 넘어섰다.
경남 밀양시는 2026년 10월 기준 밀양사랑상품권의 인구 대비 1인당 발행액이 122만2000원으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 경남 18개 시·군 평균 59만6000원보다 2배 이상 많은 금액이다.
시는 지역 내 소비를 늘리고 소상공인 매출을 지원하기 위해 국비를 추가로 확보했다. 이에 따라 올해 상품권 발행 규모는 당초 1000억원에서 200억원 늘어난 1200억원으로 확대됐다.
할인율은 12%로 유지한다. 경남 지역 시 단위 지자체의 통상 할인율인 10%보다 높은 수준이다.
카드형·지류형·모바일형을 합친 1인당 연간 구매 한도는 780만 원이다. 한도까지 구매하면 할인액은 최대 93만6000원이다.
시는 월초 판매 물량이 조기에 소진되는 방식 대신 연말까지 상품권을 안정적으로 구매할 수 있도록 판매를 이어가고 있다. 선착순 구매에 따른 이용자 편중을 줄이기 위한 조치다.
다만 카드형 상품권의 개인별 월 구매 한도는 10월부터 기존 50만 원에서 30만 원으로 조정됐다. 상품권 조기 소진을 막고 공급 기간을 늘리기 위한 조치로 연간 발행 규모와 12% 할인율은 유지된다.
안병구 시장은 "밀양사랑상품권이 가계 부담을 줄이고 지역 소상공인 매출을 뒷받침하는 수단이 되도록 예산을 효율적으로 운용하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com