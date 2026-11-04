대한전선, BIXPO서 345kV 대용량 송전 케이블 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 4일 BIXPO 2026에서 차세대 송전 기술을 선보였다
- 345kV급 대용량 송전 케이블 모형을 처음 공개했다
- 525kV급 HVDC 해저케이블로 서해안 사업 공략에 나섰다
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해저케이블 생산·시공 역량 소개…김준석 사장, 주요 고객사와 협력 논의
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한전선이 국내 최대 전력·에너지 전시회에서 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블과 차세대 송전 기술을 선보이며 서해안 에너지고속도로 사업 공략에 나섰다.
대한전선은 4일부터 6일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 '빛가람 국제전력기술엑스포(BIXPO) 2026'에 참가한다고 4일 밝혔다.
BIXPO는 한국전력공사가 주최하는 전력 기술 박람회로 올해는 '혁신과 가능성의 만남(Tech Innovation meets Possibility)'을 주제로 국내외 약 200개 기업이 참가했다.
대한전선은 이번 전시에서 해저케이블 턴키 솔루션과 HVDC 케이블 솔루션, 신기술 및 신제품 등 세 가지 테마로 전시 공간을 구성했다. 케이블 생산부터 시공까지 아우르는 사업 역량을 소개하고 차세대 전력망 기술을 선보였다.
특히 한국전력과 공동 개발 중인 345kV급 대용량 송전 케이블 모형을 처음 공개했다. 해당 제품은 기존 345kV급 초고압 케이블의 최대 도체 단면적을 2500㎟에서 3200㎟로 확대한 것이 특징이다. 도체 단면적이 커진 만큼 송전 용량을 늘릴 수 있어 전력망 구축 비용 절감과 공사 기간 단축에 기여할 것으로 기대된다.
대한전선은 이 케이블에 적용되는 접속함 등 관련 자재도 개발하고 있다.
전시 부스 전면에는 서해안 에너지고속도로 사업에 적용할 수 있는 525kV급 HVDC 해저케이블을 배치했다. 최근 선명을 변경한 해저케이블 포설선 '대한커넥터(Taihan Connector)'호와 '팔로스(PALOS)'호의 모형도 함께 전시했다.
해저케이블 생산 및 시험 역량도 소개했다. 영광낙월 해상풍력 등 주요 프로젝트에 케이블을 공급한 해저1공장과 2027년 가동을 목표로 건설 중인 해저2공장의 현황을 공개했다.
아울러 국제 공인 인증을 획득한 525kV급 전압형 HVDC 케이블 시스템과 최대 640kV급 HVDC 케이블 시험이 가능한 테스트센터도 선보였다.
김준석 대한전선 사장은 이날 개막식에 참석해 전시 부스를 둘러보고 주요 고객사 및 업계 관계자들과 국내외 전력망 시장 현안을 공유하며 향후 협력 방안을 논의했다.
대한전선 관계자는 "이번 전시회는 해저케이블과 HVDC 분야에서 축적해 온 기술력과 사업 수행 역량을 알리는 의미 있는 자리"라며 "서해안 에너지고속도로 등 국가 핵심 전력망 구축 사업에 적극 대응하고 지속적인 기술 고도화를 통해 글로벌 전력 인프라 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com