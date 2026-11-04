대전시의회, 이효식 도시공사 사장 후보 '적격' 의결

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회 특위는 4일 이효식 대전도시공사 사장 후보자를 적격 의결했다
- 특위는 코드 인사와 재공모 공정성, 공사 운영 투명성을 집중 검증했다
- 공사채 상환과 부채 관리 등 경영 현안 보완을 전제로 적격 의견을 채택했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회 인사청문특별위원회가 이효식 대전도시공사 사장 임명 후보자에 대해 경영현안 보완을 전제로 '적격' 의견을 채택했다.
4일 시의회에 따르면 인사청문특위는 이날 이 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택하고 적격 의견으로 의결했다.
특위는 지난 3일 열린 청문회에서 후보자의 직무수행능력과 정책역량, 조직관리 능력, 전문성 및 도덕성 등을 검증했다.
청문회에서는 후보자의 선거캠프 및 민선 8기 인수위원회 자문위원 활동 이력을 둘러싼 '코드 인사' 논란과 사장 후보자 재공모 과정의 공정성이 주요 쟁점으로 다뤄졌다.
특히 임원추천위원회가 1차 공모에서 추천된 후보자 2명을 받아들이지 않고 재공모를 진행한 경위에 대해 후보자가 구체적인 사유를 알지 못한다고 답하면서 의문이 제기됐다.
공사 운영의 투명성과 이사회 역할도 도마에 올랐다. 후보자가 인사청문회 전 공사 내부에서 취임식이 준비된 사실을 인지하지 못한 점과 이사회가 92건의 안건을 모두 원안대로 가결하고 189억원 규모 리츠 출자를 서면으로 의결한 사례 등에 대한 지적이 이어졌다.
경영 현안에 대한 대응 능력도 집중 검증됐다. 후보자가 공사채 6500억 원의 상환 재원 마련 방안을 구체적으로 제시하지 못하고 증가하는 부채비율 관리대책과 오월드 적자 개선 방안도 충분히 구체화하지 못했다는 지적이다. 금고동 매립장 전환계획이 직무수행계획서에 빠진 점과 자녀 재산 형성 및 다주택 보유에 대한 소명도 검증 대상에 올랐다.
특위는 이 같은 우려를 엄중하게 받아들이면서도 후보자가 청문 과정에서 주요 지적에 답변하고 세종시 주택 정리와 공사채 상환 로드맵 수립, 이사회 운영 내실화 등 개선 방향을 제시한 점을 평가했다.
또한 후보자가 34년간 도시행정·건설 분야에서 쌓은 경력과 민간 건축사사무소 근무 경험을 바탕으로 산업거점 조성과 생애주기형 주거안전망 강화 등 경영 방향을 제시한 점도 고려했다.
특위는 청문 과정에서 제기된 우려사항을 조속히 보완하고 책임 있는 경영을 이행할 것을 전제로 적격 의견을 의결했다.
하경옥 위원장은 "임용 절차의 공정성과 투명성은 물론 공사 경영 전반을 면밀히 살폈다"며 "우려사항을 겸허히 받아들여 조속히 보완하고 책임 있는 경영으로 시민의 신뢰를 얻어주길 당부한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com