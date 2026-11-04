부천대장지구 '부천대장 하우스토리 디센트' 11월 분양

AI 핵심 요약beta
- LH·남광토건 컨소시엄이 4일 부천대장 하우스토리 디센트 분양을 추진했다
- 단지는 분양가 상한제가 적용된 548세대 규모로 59·74·84㎡로 구성된다
- 대장홍대선과 학교·공원·산업시설이 인접하며 견본주택은 11월 개관한다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 한국토지주택공사(LH)와 남광토건 컨소시엄이 시행하고 남광토건 컨소시엄이 시공을 맡은 경기도 부천시 부천대장 공공주택지구 A-2블록의 '부천대장 하우스토리 디센트'가 11월 중 견본주택을 개관하고 분양 일정을 진행한다.
해당 단지는 분양가 상한제가 적용되는 민간참여 공공분양 아파트 형태로 공급되며, 단지 전체 규모는 총 548세대로 건립된다. 내부 주택 평형은 전용면적 기준 59㎡, 74㎡, 84㎡ 등 3가지 규격으로 구성된다. 단지 내 입주민 부대시설로는 게스트하우스, 세대별 계절창고, 키즈센터 등이 도입될 예정이다.
단지 반경의 광역 교통망 확충 계획을 살펴보면, 2031년 개통을 목표로 추진 중인 대장홍대선 대장역(가칭, 예정)이 단지 도보 이용권 내에 구획되어 있다. 대장홍대선은 부천대장지구를 기점으로 서울 강서구와 양천구를 거쳐 디지털미디어시티(DMC) 및 홍대입구역까지 총 길이 20.1㎞, 12개 정거장을 연결하는 광역철도 사업이다. 해당 철도망이 개통될 경우 대장역에서 홍대입구역까지의 이동 소요 시간은 약 20분대로 산출된다. 이외에도 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선과 간선급행버스체계(S-BRT) 연계 교통망 구축 사업이 부천대장지구 일대에 추진되고 있다.
단지 인근의 생활 인프라 및 교육 시설 지구계획에 따르면, 유치원을 비롯해 초등학교, 중학교, 고등학교 설립 부지가 모두 단지 도보권 내에 배정되어 있다. 아울러 수변 산책로, 공원 구역, 중심상업지구가 단지 근거리 반경에 조성될 예정이다. 권역 내 산업 인프라의 경우, 부천대장 제1·2도시첨단산업단지를 중심으로 SK그린테크노캠퍼스(계획)를 포함한 기업 및 연구개발(R&D) 시설의 입주가 계획되어 있다.
'부천대장 하우스토리 디센트'의 현장 견본주택은 지하철 7호선 삼산체육관역 인근인 경기도 부천시 원미구 상동 일원에 건립되어 11월 개관을 앞두고 있다.
ohzin@newspim.com