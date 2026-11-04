수출입은행, 튀르키예 원전 수주전 힘보탠다

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행은 4일 튀르키예 신규 원전 수주전에 금융 지원한다고 밝혔다
- 수은은 3일 튀르키예 원자력공사와 원전 금융협력 MOU를 체결했다
- 양측은 시놉 원전 사업의 재원조달과 맞춤형 금융지원 방안을 검토한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 튀르키예 신규 원전 수주전에서 금융 지원에 나선다고 4일 밝혔다. 수은은 지난 3일 양국 정상이 참석한 가운데 튀르키예 원자력공사(TÜNAŞ)와 '원전 프로젝트 금융협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다.
이번 협약은 지난해 11월 한국전력공사와 튀르키예 원자력공사 간 체결된 원자력 협력 MOU를 금융 분야로 확대하는 것이다. 한전이 진행 중인 시놉 원전 예비타당성조사와 함께 사업 초기부터 수주 경쟁력을 강화하기 위한 조치다.
협약의 주요 내용은 신규 원전의 재무모델 분석 및 재원조달 구조 수립 지원, 금융지원 타당성 검토를 위한 전략적 정보 교환, 원전 파이낸싱 실무 협의단 운영 등이다. 양측은 실무 협의단을 통해 대규모 장기자금이 필요한 원전 사업에 맞춤형 금융지원 방안을 공동 검토할 계획이다.
튀르키예는 에너지 안보 강화와 탄소중립을 위해 2035년까지 7.2GW, 2050년까지 20GW 규모의 원전 설비 확보를 추진하고 있다. 시놉 원전은 한국형 원전(APR1400) 4기를 건설하는 대형 프로젝트로, 한전이 본사업 수주를 목표로 협의 중이다.
수은은 아랍에미리트 바라카 원전 금융지원 경험을 바탕으로 사업 초기부터 금융지원 타당성과 주요 리스크를 점검할 예정이다.
romeok@newspim.com