삼성바이오, 글로벌 ESG 평가 최상위 등급…제약업계 842곳 중 4위

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 4일 ESG 평가서 최상위 등급을 획득했다.
- 글로벌 제약사 842곳 중 4위로 상위 0.5%에 올랐다.
- 환경·사회·지배구조 관리와 정보공개 개선을 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 최상위 등급을 획득했다. 전 세계 제약 산업군 842개 기업 가운데 4위에 오르며 상위 0.5%에 이름을 올렸다.
삼성바이오로직스는 글로벌 ESG 리스크 평가기관 서스테이널리틱스(Sustainalytics)의 '2026 ESG 리스크 평가'에서 최상위 등급인 'Negligible(극히 미미한 위험)'을 획득했다고 4일 밝혔다.
서스테이널리틱스는 글로벌 투자정보 제공기관 모닝스타(Morningstar)의 자회사로, 매년 전 세계 약 1만6000개 기업의 비재무적 리스크와 관리 수준을 평가한다. 평가 등급은 총 5단계로 나뉘며 리스크 점수가 낮을수록 우수한 평가를 받는다. 최상위 등급인 Negligible은 10점 미만을 받은 기업에만 부여된다.
삼성바이오로직스는 이번 평가에서 9점을 받아 지난해 'Low Risk(낮은 위험)'에서 한 단계 상승했다. 글로벌 제약 산업군 842개 기업 중에서는 4위를 기록했다. 평가 결과는 글로벌 기관투자자들의 투자 의사결정과 스튜어드십(수탁자 책임 원칙) 활동에 활용된다.
이번 평가에서는 환경·사회·지배구조 전반에 걸친 관리 체계 개선과 정보공개 확대 노력을 인정받았다.
환경 부문에서는 환경 감사 실시와 유해폐기물 재활용 방안 마련 등을 통해 환경 관리 체계를 강화했다. 사회 부문에서는 다양성 정책을 수립하고 품질·안전 목표를 공시해 사회적 책임 이행과 정보 투명성을 높였다. 지배구조 부문에서는 윤리 감사 수행과 이사회 다양성 목표 수립 등을 통해 관리 체계를 개선했다.
삼성바이오로직스는 주요 글로벌 ESG 평가에서도 등급을 높이고 있다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG 평가에서는 2023년부터 매년 등급이 상승해 올해 9월 'A등급'을 획득했다.
지난 5월에는 다우존스 베스트인클래스 월드 지수(DJBIC)에 5년 연속 편입됐다. 올해 1월에는 에코바디스(EcoVadis) ESG 평가에서 상위 1% 기업에 부여되는 최고 등급인 '플래티넘(Platinum)'을 받았다.
삼성바이오로직스는 매년 주요 ESG 평가기관의 평가 결과를 바탕으로 개선 과제를 도출하고 이행하며 ESG 리스크 관리 수준을 높이고 있다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 "이번 평가 결과는 전사적으로 ESG 리스크 관리 체계를 꾸준히 고도화해 온 성과"라며 "앞으로도 책임 있는 경영과 투명한 정보공개를 지속해 글로벌 이해관계자들의 신뢰를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com