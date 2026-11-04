부산시, 불꽃축제 대비 공정가 숙박업소 34곳 공걔…인상률 20% 미만

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 4일 불꽃축제 공정가격 숙박업소 34곳을 선정했다
- 행사장 인근 숙박요금은 축제 당일 평균 94.5% 오른 것으로 조사됐다
- 선정 업소 정보는 4일부터 8일까지 비짓부산에서 확인할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비짓부산, 정보 제공 및 가격 안정화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 7일 열리는 '제21회 부산불꽃축제'를 맞아 상대적으로 합리적인 가격을 유지한 '공정가격 숙박업소' 34곳을 선정했다고 4일 밝혔다.
이는 부산불꽃축제를 앞두고 행사장 인근 숙박업소의 요금이 평소보다 크게 오른 데 따른 것이다.
시는 불꽃축제 행사장 반경 500m 이내 숙박업소 157곳을 대상으로 축제 당일과 인접 주말의 숙박요금을 비교·분석한 결과 당일 숙박요금의 평균 인상률은 94.5%로 나타났다. 인상률이 100% 미만인 업소는 85곳이었고 100% 이상 200% 미만은 57곳, 200% 이상은 15곳으로 집계됐다.
조사에는 여기어때, 야놀자, 트립닷컴, 아고다, 네이버예약 등 5개 온라인 예약 플랫폼에 게시된 요금이 활용됐다. 시는 인상률이 20% 이하인 업소를 중심으로 사전 안내 요금 준수 여부와 위생 관련 민원, 법령 위반 여부 등을 종합적으로 검토해 34곳을 최종 선정했다.
선정 업소 정보는 4일부터 8일까지 부산관광포털 비짓부산에서 확인할 수 있다. 공개 항목은 업소명, 주소, 업종, 등급, 객실 수, 누리집 등이다.
관광객은 비짓부산의 '부산에가면-숙박-부산불꽃축제 공정숙박업소' 메뉴에서 행사장 접근성과 숙박요금을 비교해 예약할 수 있다. 시는 합리적인 요금을 유지한 업소를 지속적으로 알리고 숙박업계의 자율적인 가격 안정화 참여를 유도할 방침이다.
나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "관광객이 합리적인 가격으로 숙박시설을 이용할 수 있도록 공정가격 실천 업소를 발굴했다"며 "관광객과 숙박업계가 상생하는 환경을 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com