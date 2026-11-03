우리은행, 자영업자 전용 '사장님 요금제' 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 2일 개인사업자 전용 알뜰폰 요금제를 출시했다
- 사업자등록증 보유자는 기존 상품보다 월 최대 3300원 절감 가능하다
- 매출대금 실적 충족 시 6개월간 통신비를 0원에 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매출 실적 따라 6개월간 통신비 0원 혜택
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 소상공인과 자영업자의 통신비 부담을 낮추기 위해 개인사업자 전용 알뜰폰 요금제를 선보였다.
우리은행은 알뜰폰 서비스 '우리WON모바일'을 통해 이달 2일부터 '우리 사장님 요금제' 2종을 출시했다고 3일 밝혔다.
이번 상품은 고물가와 경기 불확실성으로 경영 부담이 커진 소상공인과 자영업자의 통신비 부담을 덜기 위해 마련됐다. 사업자등록증을 보유한 개인사업자라면 가입할 수 있다.
요금제는 데이터 이용량에 따라 '우리 사장님 LTE 71GB+'와 '우리 사장님 LTE 15GB+' 등 2종으로 구성됐다. 데이터 제공량이 동일한 기존 우리WON모바일 요금제보다 월 기본요금을 최대 3300원 낮게 책정했다.
가입 고객은 가맹점 매출대금 입금 실적에 따라 우리금융그룹 통합포인트인 꿀머니도 받을 수 있다. 실적 요건을 충족하면 요금제에 따라 매월 2만1400원 또는 1만1000원의 꿀머니를 6개월간 지급한다.
6개월 동안 실적 요건을 계속 충족하면 꿀머니 5만원을 추가로 받을 수 있다. 여기에 멤버십 쿠폰 5000원까지 더하면 최종 혜택가 기준으로 6개월간 통신비를 0원에 이용할 수 있다.
실적 요건을 계속 충족하면 꿀머니 5만원을 추가로 제공하고 멤버십 쿠폰 5,000원까지 더하면 최종혜택가 0원으로 이용할 수 있다. 또한 사업 관련 통신요금을 비용으로 처리할 경우 부가가치세 매입세액 공제 및 종합소득세 비용 처리 등 세제 혜택도 기대할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com