우리금융, 2027년 달력에 전통공예 무형유산 담았다

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹은 3일 전통공예 장인 이야기를 담은 달력을 제작했다.
- 이번 달력은 무형유산을 알리고 다음 세대까지 보존하려는 취지를 담았다.
- 달력 QR코드를 통해 장인들의 이야기를 담은 영상을 볼 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
QR코드로 장인 이야기 영상 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 전통공예 장인들의 이야기를 담은 2027년 탁상형 달력을 제작해 배포한다.
우리금융그룹은 '우리가 지켜야 할 우리의 자산'을 주제로 2027년 탁상형 달력을 제작했다고 3일 밝혔다.
이번 달력은 고객의 금융자산을 지키는 금융의 역할을 넘어 우리 문화자산인 무형유산을 알리고 보존하자는 취지로 기획됐다.
우리금융은 급격한 사회 변화 속에서도 전통의 명맥을 이어온 무형유산에 주목했다. 1899년 대한천일은행으로 출발해 127년간 대한민국 금융의 역사와 함께해 온 그룹의 헤리티지를 바탕으로 우리 문화자산이 다음 세대까지 이어지기를 바라는 의미를 담았다.
달력에 삽입된 QR코드를 스캔하면 무형유산 장인들의 이야기를 담은 영상을 볼 수 있다. 영상은 국가유산청과 국가유산진흥원이 함께 운영하는 디지털 플랫폼 국가유산채널에서 제작했다.
우리금융그룹 공식 유튜브 채널에서는 그룹 광고모델 아이유가 달력의 제작 취지와 의미를 소개하는 영상도 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com