웹젠, 뮤 신작 '뮤 테오스' BI 공개

AI 핵심 요약beta
- 웹젠은 3일 MMORPG ‘뮤 테오스’의 브랜드 아이덴티티를 공개했다
- ‘뮤 테오스’는 2027년 상반기 출시를 목표로 개발 중이다
- 웹젠은 지스타2026에서 시네마틱 티저 영상을 최초 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 2027년 상반기 출시를 목표로 개발 중인 MMORPG '뮤 테오스'의 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개했다.
'뮤 테오스'는 기존 뮤 지식재산권(IP)의 빠른 캐릭터 육성과 성장의 재미를 유지하면서 진화된 성장 콘텐츠와 경쟁 구조, 합리적인 비즈니스 모델을 담아 개발 중이다. 웹젠은 최근 사내 테스트(IBT)를 진행했으며 게임 완성도를 보완한 후 본격적인 서비스 준비에 들어갈 계획이다.
웹젠은 오는 '지스타2026' 현장에서 '뮤 테오스'의 시네마틱 티저 영상을 처음 공개할 예정이다.
한편 웹젠은 2025년 티저 영상으로 공개한 핵앤슬래시 액션 RPG 'PROJECT G(가제)'도 개발 중이다. 'PROJECT G'는 뮤 IP의 서구권 진출을 목표로 대규모 내부 투자를 진행하고 있다.
웹젠은 '뮤 테오스'와 'PROJECT G'를 통해 핵심 IP 기반 라인업을 다각화해 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 지휘 전략 RPG '디펜스 게임의 폭군이 되었다:LAST STAGE' 등 다양한 장르의 신규 IP도 추진 중이며 신작 출시 정보는 사업 일정에 따라 순차적으로 공개할 예정이다.
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