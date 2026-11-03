컴투스홀딩스, SOOP과 FMV 게임 협력

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스가 29일 SOOP과 FMV 게임 협약을 체결했다
- 양사는 게임 개발·퍼블리싱과 글로벌 마케팅 등에 협력한다
- 스트리머 연계 콘텐츠와 공동 IP 개발로 글로벌 시장을 공략한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스홀딩스가 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP과 FMV(Full Motion Video) 게임 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
지난달 29일 진행된 협약식에는 손경현 컴투스홀딩스 본부장과 홍기석 SOOP 본부장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.
협약은 컴투스홀딩스가 SOOP, 실사 인터랙티브 게임 개발사 몬스터가이드와 체결한 신작 FMV 게임 개발 및 글로벌 퍼블리싱 계약을 바탕으로 한다.
양사는 게임 개발과 퍼블리싱, 글로벌 마케팅, 게임 IP 공동 개발, 스트리머 연계 콘텐츠 기획 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.
FMV 게임은 실제 배우가 출연하는 영상과 이용자의 선택에 따라 달라지는 인터랙티브 요소를 결합한 장르다. 영화나 드라마를 감상하는 듯한 몰입감과 직접 스토리를 만들어가는 재미를 동시에 제공한다.
손경현 컴투스홀딩스 본부장은 "양사의 역량을 결합해 FMV 게임 사업에서 시장 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라며 "스트리밍 플랫폼과 인터랙티브 콘텐츠가 유기적으로 융합하는 차별화된 FMV 게임을 선보이고 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
홍기석 SOOP 소셜스트리머사업본부장은 "이번 협약은 스트리머 IP의 활용 가능성을 게임 분야로 넓히는 계기가 될 것"이라며 "컴투스홀딩스와의 협력을 통해 스트리머와 유저 모두에게 새로운 콘텐츠 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
origin@newspim.com