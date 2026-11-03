네이버 'AI 탭', AI 경영시스템 국제표준 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 3일 AI 검색 서비스 ‘AI 탭’이 국제표준 인증을 획득했다고 밝혔다
- AI 탭은 국내 최초로 대규모 이용자 대상 검색형 AI 서비스 인증을 받았다
- 네이버는 안전 관리 체계를 다른 에이전틱 AI 서비스로 확대하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 개발·운영 위험관리 체계 심사
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버는 인공지능(AI) 검색 서비스 'AI 탭'이 AI 경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 42001:2023' 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 AI 경영시스템 표준이다. AI 개발과 운영 과정에서 위험관리, 보안, 윤리 등을 관리하는 체계에 관한 요구사항을 규정한다.
네이버에 따르면 대규모 이용자를 대상으로 하는 검색 기반 에이전틱 AI 서비스가 해당 인증을 받은 것은 국내 최초다. AI 탭은 이용자와 여러 차례 대화하며 검색 결과를 제공하고 예약·구매 등 후속 행동까지 연결하는 서비스다.
이번 인증 심사에서는 AI 모델 개발과 서비스 제공 과정의 관리체계를 모두 평가했다. 네이버는 AI 안전 전담 조직인 'AI 세이프티 센터(AI Safety Center)'를 중심으로 위험 식별·평가·대응 절차를 운영하고 있다.
자체 AI 위험 분류·식별 체계인 'N-ARTI'와 안전성 평가 도구인 'N-ASET'도 활용하고 있다. AI 안전 점검표인 'CHEC 2.0'은 이번 심사에서 우수사례로 평가받았다.
유봉석 네이버 최고책임경영책임자(CRO)는 "AI 탭에서 검증한 안전 관리 체계를 팀네이버의 다른 에이전틱 AI 서비스로 확장해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com