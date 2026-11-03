신장식 "민주당 간판 개혁 보증 못해… 조국혁신당, 반개혁 지역구 총선 출마"

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"신장식·김준형·정춘생, 수도권 반개혁 지역구 출마"

"민주진보 진영 갈라치기…심판 대상"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 신장식 조국혁신당 대표가 3일 "반개혁 세력을 심판하겠다"며 2028년 총선에서 수도권 험지 출마를 공식 선언했다.

신 대표는 이날 오전 국회에서 당대표 취임 100일 기자회견을 열고 "더이상 민주당 간판이 개혁성을 보증하지 못한다"며 이같이 말했다.

신장식 조국혁신당 대표를 비롯한 지도부 및 의원들이 23일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 오세훈 서울시장 '여론조사비 대납 의혹' 사건 항소심 무죄 판결 사법부 규탄 긴급 기자회견을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그러면서 신 대표는 집권 여당인 더불어민주당을 향해 "응원봉 국민의 힘으로 집권하고 배지를 달았으면서 반개혁 노선을 걷는 이들이 있다"고 밝혔다.

이어 "최강 반개혁은 바로 '윤 어게인'을 외치는 자들, 내란을 옹호하는 자들, 집권하면 검찰 개혁을 되돌리겠다는 자들"이라며 "조국혁신당이 민주개혁 시민들의 힘을 모아 반드시 물리치겠다"고 목소리를 높였다.

그는 주 52시간 근무 특례 발의·찬성, 파견 및 기간제 사용 기간 연장, 영리병원 문을 여는 외국 의료기관 특례 추진 등을 거론하며 "보수정당 후보, 친재벌 후보와 무엇이 다르냐"고 반문했다.

신 대표는 검찰 개혁 국면에서 검찰 편을 들거나 조희대 대법원장 탄핵을 공개 반대한 이들도 심판 대상이라고 덧붙였다.

계속해서 "조국혁신당과 민주당 간 밀약설을 퍼뜨리는 사람들, 조국혁신당에 '사회주의' 운운하며 빨갱이 몰이한 사람들, 문조털래유 멸칭을 동원해 민주진보 진영 갈라치기에 몰두한 사람들, 이런 이들은 연대와 통합의 대상이 아니라, 심판 대상"이라고 비판했다.

신 대표는 "이런 사람들이 '반개혁의 기준선'이 될 것"이라며 "김준형 원내대표는 물론이고 정춘생 사무총장, 그리고 저 역시 수도권 반개혁 지역구에 출마하겠다. 조국혁신당을 반개혁 심판의 도구로 사용해 주시라"고 했다.

신 대표는 "지금 이대로 가면 모두 망한다"며 "수도권 122개 지역구 가운데 민주당과 국민의힘 득표율 격차가 10%포인트가 안 되는 곳이 49곳이었는데, 이곳에 반개혁적 후보를 내면 필패"라고 주장했다.

아울러 "개혁정당인 조국혁신당 후보가 나서야 경쟁력이 올라간다"며 "민주개혁 진영 내 경선을 치르자. 그럼으로써 진영 전체의 힘을 모아 내자"고 제안했다.

seo00@newspim.com