LG화학, 희귀비만약 기술수출 1.15조원으로 확대…추가 선급금 4700억

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파트너사 리듬과 비바멜라곤 계약 개정 체결

마일스톤 늘리고 판매 로열티는 1%로 조정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학이 미국 리듬파마슈티컬스와 희귀비만 치료제 후보물질 '비바멜라곤'의 기술수출 계약을 개정해 총 계약 규모를 최대 8억5500만 달러(약 1조1500억원)로 확대했다.

LG화학은 리듬과 비바멜라곤의 글로벌 개발·상업화에 관한 라이선스 계약 개정을 체결했다고 3일 밝혔다.

LG화학 로고. [사진=LG화학]

비바멜라곤은 LG화학이 자체 개발한 경구용 MC4R 작용제다. 시상하부 비만 등 희귀비만증 치료제로 개발되고 있으며, LG화학은 2024년 1월 임상 1상 단계에서 리듬에 글로벌 개발·상업화 권리를 이전했다.

당초 계약은 선급금 1억 달러를 포함해 총 3억500만 달러 규모였다. 이번 개정으로 추가 선급금 3억5000만 달러와 마일스톤 2억 달러가 더해져 전체 규모가 5억5000만 달러 늘었다.

LG화학은 올해부터 2029년까지 4년간 추가 선급금 총 3억5000만 달러(약 4700억원)를 수령할 예정이다. 다만 매년 양사 합의에 따라 선급금을 로열티로 전환할 수 있도록 했다. 개발·허가 및 판매 마일스톤의 달성 기준도 완화했다.

판매 로열티는 리듬의 MC4R 포트폴리오 전체 매출을 기준으로 정산하는 구조를 유지한다. 대상은 세트멜라노타이드, 비바멜라곤, RM-718이다.

로열티율은 비바멜라곤의 허가 적응증 수에 따라 한 자릿수 초반에서 중반까지 높아지는 기존 방식에서 고정 1%로 변경했다. 지급은 2029년 1월부터 시작하되, 비바멜라곤이 그보다 먼저 출시되면 첫 매출 발생일부터 적용한다.

리듬은 시상하부 비만 환자 대상 임상 2상 결과를 확보했으며, 연내 글로벌 임상 3상 진입을 준비하고 있다.

손지웅 LG화학 생명과학사업본부 사장은 "비바멜라곤의 가치와 잠재력에 대한 양사의 확신을 반영한 계약"이라며 "글로벌 개발 확대를 통해 희귀비만 환자들에게 새로운 치료 옵션이 조속히 제공될 것으로 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com