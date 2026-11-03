KCC실리콘, 태국 화장품 원료 전시회 참가...동남아 공략 강화

AI 핵심 요약beta
- KCC실리콘은 3일 태국 전시회에 참가해 고기능 소재를 선보였다
- 독자 기술 적용 실리콘 필름 포머로 부드러운 발림성을 구현했다
- 다양한 제형 시연과 기술 상담으로 맞춤형 솔루션을 제안했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC실리콘은 오는 5일까지 태국 방콕에서 열리는 화장품 원료 전문 전시회 '인-코스메틱스 아시아 2026(In-cosmetics Asia 2026)'에 참가해 고기능 실리콘 소재와 고객 맞춤형 제형 솔루션을 선보인다고 3일 밝혔다.
이번 전시의 핵심 제품은 KCC실리콘의 독자적인 칙소성(Thixotropic) 레진 블렌드 기술을 적용한 스페셜티 실리콘 필름 포머 'SeraSense® RBS 12'다.
칙소성은 바르는 과정에서 힘을 받으면 점도가 낮아져 쉽게 펴 발리고, 이후에는 다시 점도가 높아지는 성질을 말한다. 이 제품은 부드러운 발림성과 함께 도포 후 피부 위에 균일하고 유연한 막을 형성하는 것이 특징이다. 끈적임을 줄이면서 밀착력과 지속력을 높여 선케어와 색조 화장품 등 다양한 제형에 활용할 수 있다.
이와 함께 다양한 화장품 제형에 적용할 수 있는 기능성 실리콘 소재 라인업도 선보인다. 전시 부스에서는 실제 화장품 제형을 활용한 데모 시연과 전문 기술 상담도 진행한다. 방문객이 소재별 발림성과 도포 후 감촉을 직접 확인할 수 있도록 하고, 스킨케어·선케어·메이크업 등 제품별 개발 방향에 맞춰 소재 선정과 처방 적용 방안을 제안할 예정이다.
KCC실리콘 관계자는 "독자적인 스페셜티 실리콘 기술과 다양한 응용 솔루션으로 고객사의 차별화된 제품 개발을 지원하고, 아시아·태평양을 비롯한 글로벌 뷰티 소재 시장에서 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com