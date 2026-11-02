양주시, 한국토지주택공사와 택지개발사업지구 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 2일 국회의원·LH 사장과 택지개발 현안을 논의했다
- 시는 신규 공공주택지구 지정과 기존 지구 용지 활용을 요청했다
- 광역교통 개선과 공원·하천 등 주민편의시설 확충을 건의했다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 2일 정성호 국회의원과 이성훈 한국토지주택공사 사장을 만나 신규 택지개발 검토와 기존 택지개발지구의 장기 현안 해소 등 지역 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.
시에 따르면 이날 양주시는 광역교통 및 도로 기반시설 확충, 공원·하천 등 주민편의시설 개선, 공공주택 공급계획 조정 등을 포함한 16개 주요 현안을 제시하고 LH의 적극적인 관심과 지원을 건의했다.
시는 서부권 균형발전과 주택 수요에 대응하기 위해 백석·광적 일원에 신규 공공주택지구 지정을 검토해 달라고 요청했다. 광석지구의 조속한 사업 추진과 고읍·옥정·회천지구 내 미활용·미매각 용지의 합리적인 활용 방안 마련도 함께 건의했다.
교통 분야에서는 택지개발에 따른 교통 수요와 지역 여건을 반영해 광역교통개선대책을 재검토해 달라고 요청했다. 고암IC 교통 혼잡 개선, 덕계교 안전 및 보행환경 개선, 덕정역 환승주차장 확충 등 주민 교통 불편 해소를 위한 대책도 제시했다.
또 회천지구 주요 도로의 연결성을 높이고 상업지역 접근성을 개선하는 한편 철도역과 주변 택지지구를 잇는 연계도로 확충 필요성도 강조했다.
주민 생활환경 개선을 위한 방안으로는 회천문화공원 보행 연결성 강화, 덕계천 보행교 설치 검토, 청담천·덕계천 친수공간 및 주민편의시설 확충 등이 논의됐다.
또한 장기간 미매각된 용지를 공원과 여가공간으로 조성하는 방안과 도시지원시설용지의 장기 미매각 문제를 해소하기 위한 화물차 임시주차장 활용 방안도 건의사항에 포함됐다.
장흥 공공주택지구와 관련해서는 지역 여건과 주택 수요를 고려해 공공임대주택 비율을 50% 이하로 조정하는 방안을 검토해 달라고 요청했다. 공공분양주택을 확대하고 일부 용지 배치를 조정해 주민 정착과 지역 자족 기능을 높여야 한다는 의견도 전달했다.
정덕영 양주시장은 "택지개발사업은 주택 공급뿐 아니라 교통, 공원, 생활편의시설 등 도시 전반의 기반을 함께 갖추는 것이 중요하다"며 "정성호 국회의원과 LH와 긴밀히 협력해 지역 현안에 대한 실질적인 해결 방안을 마련하고 시민들이 체감할 수 있는 주거환경 개선으로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com