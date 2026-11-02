금산인삼, 미국서 430만 달러 수출 상담

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 2일 미국 박람회에서 429만9000달러 수출상담을 진행했다
- 현지 바이어 223개사와 상담해 245만달러 규모 MOU 6건을 체결했다
- 금산군은 통역·서류 지원으로 상담을 실제 수출계약으로 이어갈 계획이다
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산인삼이 미국 시장에서 430만 달러에 육박하는 수출 상담 실적을 거두며 해외 판로 확대 가능성을 높였다.
금산군은 지난달 28일부터 30일까지 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 열린 '2026 서플라이사이드 글로벌'에 참가해 총 429만9000달러 규모의 수출 상담을 진행했다고 2일 밝혔다.
이번 박람회에서는 현지 바이어 223개사와 264건의 상담이 이뤄졌으며, 이 가운데 6건은 총 245만 달러 규모의 수출 양해각서(MOU) 체결로 이어졌다.
금산 지역 인삼 제조업체 10곳이 참여한 공동홍보관에서는 홍삼 농축액과 스틱형 제품, 인삼 음료 등을 중심으로 수출 상담이 진행됐다.
특히 인삼 원료 확보를 희망하는 현지 제조업체부터 완제품 유통을 검토하는 바이어까지 다양한 구매 수요가 확인됐다.
현지 바이어들은 제품의 섭취 편의성과 영문 라벨 표기 여부에 높은 관심을 보였으며 사전에 영문 라벨 제작을 지원받은 제품들이 상담 과정에서 긍정적인 반응을 얻었다.
금산군은 이번 상담이 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 통역과 관련 서류 작성 등 후속 절차를 지원할 계획이다.
또 현지 시각 2일 미국 로스앤젤레스 부에나파크에서 추가 수출상담회를 열고 현지 유통망 입점을 위한 협의도 진행한다.
문정우 금산군수는 "이번 박람회를 통해 미국 시장에서 금산인삼의 어떤 경쟁력이 주목받는지 확인할 수 있었다"며 "현지 바이어와의 협력 관계가 실질적인 수출로 이어지도록 지속적으로 관리하겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 미국 현지 규정과 소비자 수요에 맞춘 제품 개발 및 수출 준비를 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
gyun507@newspim.com