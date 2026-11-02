신한카드, 아디다스와 첫 글로벌 제휴카드 선보인다…연내 출시 협약

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 2일 아디다스·마스터카드와 글로벌 제휴카드 출시 협약을 체결했다
- 3사는 연내 아디다스 멤버십 연계 신한카드를 출시한다
- 스포츠 굿즈와 해외축구 관람 등 협업 서비스를 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드가 아디다스, 마스터카드와 손잡고 아디다스 최초의 글로벌 제휴카드를 연내 선보인다.
신한카드는 아디다스 코리아, 마스터카드 코리아와 아디다스 최초의 글로벌 제휴카드 출시를 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 협약식은 박창훈 신한카드 사장, 마커스 모렌트 아디다스 코리아 대표이사, 최동천 마스터카드 코리아 대표이사 등 3사 관계자들이 참석한 가운데 지난달 29일 서울 중구 신한카드 본사에서 진행됐다.
3사는 이번 협약을 통해 연내 '아디다스 신한카드'를 출시할 예정이다. 아디다스의 멤버십 시스템인 아디클럽과 연계한 서비스를 구성하고, 스포츠 굿즈를 담은 웰컴키트도 제공한다. 이외에도 해외축구 직관 이벤트 등 아디다스와 마스터카드의 글로벌 네트워크를 활용한 새로운 유형의 협업 활동도 준비하고 있다.
아디다스 코리아 관계자는 "한국은 단순히 글로벌 트렌드를 따르는 것이 아닌, 새로운 트렌드를 만들어가는 시장"이라며 "폭 넓은 고객 기반과 데이터 역량을 보유한 신한카드와의 첫 제휴카드를 통해 스포츠와 일상을 연결하는 새로운 가능성을 만들어가겠다"고 말했다.
신한카드 관계자는 "아디다스, 마스터카드와의 전략적 파트너십을 통해 새로운 상품 라인업을 선보일 것"이라며 "스포츠와 결합한 다양한 협업 활동으로 금융과 스포츠를 아우르는 폭넓은 고객 경험을 제공할 예정"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com