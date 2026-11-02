한화손해보험, 교직원 전용 플랜 출시…교권침해부터 마음건강까지 보장

AI 핵심 요약beta
- 한화손해보험이 2일 교권침해와 법률비용 보장 플랜을 출시했다
- 교직원 대상 정신건강 진단비와 방학 중 사고도 보장한다
- 교육활동 침해 신고부터 소송까지 법률상담 서비스를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
법률비용·방학기간 상해 담아
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험이 교권침해 피해와 법률비용, 신체·정신건강을 폭넓게 보장하는 교직원 전용 플랜을 출시했다고 2일 밝혔다.
이번 신상품은 한화손보가 쌓아온 여성에 대한 전문성을 바탕으로, 여성 종사자 비중이 높은 교직원 직군에 주목해 기획됐다. 전체 교직원의 약 80%가 여성으로 구성된 교육 현장의 특성을 반영해, 교직원들이 직무 수행 중 겪는 다양한 신체적·정신적 위험뿐만 아니라 법적·사회적 영역까지 아우르는 맞춤형 보장 체계를 마련했다.
한화손보는 한국교원단체총연합회와 맺은 업무협약을 통해 여러 현장에서 근무하는 교직원들의 인터뷰를 실시하고, 이를 바탕으로 직업 특성과 생활주기를 반영한 특화 담보들을 개발해 교직원 전용 플랜으로 구성했다.
먼저 교권침해 피해 및 이로 인한 법률비용을 보장한다. '교육활동 침해피해발생금' 특약은 업계 최초로 교육활동 침해 사유로 교육청에 신고서를 제출하는 초기 단계부터 보장한다. 이후 교육활동 침해가 인정되는 교권보호위원회 의결까지 이뤄졌을 경우 최대 390만원까지 보장한다. 또한 '교직원 아동학대 형사소송 변호사선임비용', '교원소청 변호사선임비용' 담보를 통해 교직원들이 업무 중 마주할 수 있는 각종 법률소송 비용에 대한 부담을 낮췄다.
이에 더해 대한변호사협회와 연계해 전문 법률상담 서비스 '나의 변호사'를 제공한다. 나의 변호사 홈페이지를 통해 교원소청, 아동학대 등 업무 중 마주할 수 있는 법률위험에 대한 행동지침을 제공하며, 전문 변호사의 상담도 가능해 교직원 개인이 감당하기 어려운 법률적 부담을 덜어준다.
직무상 발생하는 스트레스로 어려움을 겪는 교직원의 마음건강 치료를 위한 보장도 담았다. '스트레스관련 특정정신질환 진단비'를 통해 우울증, 공황장애, 외상후스트레스장애 등 대표적인 질환의 진단 시 최대 300만원을 지급하며, 진단 후 약물치료 시 추가 보장한다.
교직원만 경험하는 '방학'이라는 시기를 보장에 담은 것도 특징이다. 방학기간에 해당하는 1·2·7·8월 중 발생하는 사고를 '특정기간 상해후유장해', '특정기간 골절진단비', '특정기간 화상진단비' 특약으로 보장한다.
이 밖에 교직원들이 익숙하게 겪는 성대결절, 안구건조증, 손목터널증후군 등 각종 질환은 '특정생활질환 수술비 및 입원비' 특약으로 치료비 부담을 덜어준다.
교직원 전용 플랜은 전국 국공립·사립학교에 근무하는 교사, 교수 및 행정직원 등에 한해 한화손보 '시그니처여성건강보험' 또는 '한아름종합보험' 가입 시 선택할 수 있다.
한화손보 관계자는 "학생들을 향한 교직원의 진심 어린 마음이 현실적인 어려움으로 인해 흔들리지 않도록, 그들의 일상과 교육활동을 든든하게 뒷받침하고자 했다"며 "향후 교직원뿐만 아니라 직무상 어려움을 겪는 다양한 직업군을 위한 차별화된 상품과 서비스를 개발해나갈 예정"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com