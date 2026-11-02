GS건설, 스틸 모듈러 표준평면 20종 개발...예상 공사비 산정 지원

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 2일 아파트·오피스텔용 스틸 모듈러 표준평면 20종을 개발했다
- 표준 모듈 조합과 BIM 연계로 초기 공사비·사업성 검토를 지원했다
- 호텔·기숙사·청년주택 등에 적용하고 내년 LH와 중대형 평면으로 확대한다
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BIM 모델 연계해 예상 공사비 산정 지원
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 아파트, 오피스텔 등에 적용할 수 있는 스틸 모듈러 표준평면 20종을 개발했다고 2일 밝혔다.
이번 개발은 고객이 사업 초기부터 용도와 규모에 맞는 설계안을 선택해 예상 공사비를 검토하도록 했다.
스틸 모듈러는 주요 구조체와 마감 등을 공장에서 제작한 뒤 현장에서 조립하는 건축 방식이다. 공사기간 단축과 품질 관리에 강점이 있으나 사업 초기에 모듈러 특성을 반영한 설계와 공사비 검토가 필요해 사업성 판단에는 한계가 있다.
이번 표준평면은 모듈 규격을 표준화하고 다양한 조합이 가능하도록 구상했다. 기존 평면보다 베이 구성을 확대해 개방감을 높였고, 계단과 엘리베이터 공간을 중심으로 각 모듈 배치를 제안했다.
아파트와 오피스텔은 소형 위주로 구성했다. 이외에도 호텔은 객실 유형에 따라 다양한 모델을 제시하고, 기숙사, 청년주택, 군숙소에도 적용할 수 있도록 상품 구성을 다변화했다.
특히 표준평면과 건설정보모델링(BIM) 모델을 연계해 예상 공사비를 산정할 수 있도록 했다. 고객이 사업 초기부터 공사비를 알 수 있어 사업성을 효율적으로 판단할 수 있다. 스틸 모듈러 표준평면 포털을 구축해 평면도, 3D 모델, 실내 투시도 등을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
GS건설은 표준평면에 대한 디자인 등록을 추진해 지식재산권(IP)을 확보하고, 내년에는 한국토지주택공사(LH)와 65·75㎡ 중대형 주거평면으로 개발 범위를 확대할 예정이다.
GS건설은 평면도와 3D 모델링, 실내 투시도 등을 바탕으로 초기 설계 과정 없이 고객이 사업 여건에 적합한 상품을 비교할 수 있도록 했다
GS건설 관계자는 "이번 표준평면 개발은 고객이 사업 초기부터 적합한 설계안을 선택하고 공사비와 사업성을 신속하게 검토할 수 있도록 하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 기술을 고도화해 고객의 합리적인 의사결정을 지원하고 모듈러 사업의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com