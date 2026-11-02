반도체산업협회, R&D 근로시간 특례 환영…법안 통과 촉구

AI 핵심 요약beta
- 한국반도체산업협회는 2일 초광역특구법 발의를 환영했다
- 협회는 반도체 연구개발 인력의 근로시간 특례를 촉구했다
- 법안은 선택근로 확대와 기간제 근로기간 연장 등을 담았다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 반도체 업계가 연구개발(R&D) 인력의 근로시간 특례를 담은 '초광역특구법' 발의를 환영하며 조속한 국회 통과를 촉구했다. 반도체 연구개발 특성상 특정 시기에 업무가 집중되는 만큼 근로시간을 탄력적으로 운영할 필요가 있다는 주장이다.
한국반도체산업협회는 2일 입장문을 통해 지난달 20일 발의된 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안'에 노동 특례가 포함된 것을 적극 환영한다고 밝혔다.
초광역특구법은 여러 지방자치단체를 하나의 광역 경제권으로 묶어 전략산업을 육성하고, 입주기업에 규제 특례와 재정·금융·세제 지원을 제공하는 법안이다. 연구개발 전문인력에 대한 근로시간 특례와 선택적 근로시간제 정산기간 확대, 기간제 근로자 사용기간 연장 등의 내용이 담겼다.
협회는 반도체 연구개발이 설계와 검증, 수율 개선 등 특정 개발 단계에 업무가 집중되는 특성이 있어 현행 근로시간 제도로는 탄력적인 대응에 한계가 있다고 설명했다. 이번 법안이 그동안 산업계가 요구해 온 근로시간 제도 개선을 반영한 것이라고 평가했다.
협회는 "특례가 도입되면 반도체 핵심 연구인력의 유연한 근로시간 운용을 통해 연구개발의 연속성과 효율성을 높이고, 차세대 기술 개발과 기술 선점을 촉진할 수 있을 것"이라며 "국회 논의 과정에서 반도체 연구개발의 특수성과 산업 현장의 수요를 충분히 반영해 법안이 조속히 통과되길 기대한다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com